Bogotá es reconocida por The Guardian como ejemplo global en la lucha contra la contaminación del aire

Foto: The Guardian

El prestigioso periódico británico The Guardian publicó un artículo titulado «Clean air should not be a privilege’: how Bogotá is tackling air pollution in its poorest areas», donde destaca los avances e iniciativas de la capital de Colombia en calidad del aire, movilidad limpia y planificación urbana, con énfasis en las zonas históricamente más vulnerables.

Entre los logros destacados por The Guardian están:

La reducción del 24 % en los niveles de contaminación del aire entre 2018 y 2024.

La implementación de las Zonas Urbanas por un Mejor Aire (ZUMAs), iniciando en localidades como Bosa, una de las más afectadas por la desigualdad ambiental.

La consolidación de una infraestructura verde y limpia con 560 km de ciclorrutas, 1.400 buses eléctricos y nuevas líneas de cable aéreo o TransMiCable.

Un enfoque urbano centrado en mejorar la calidad de vida en sectores con alta vulnerabilidad social y ambiental.

Organizaciones internacionales como Breathe Cities y Clean Air Fund destacan el modelo bogotano como una estrategia replicable para otras ciudades en desarrollo, subrayando su enfoque integral en salud pública, cambio climático y justicia territorial.

Además, el artículo celebra que estos avances llevaron a Bogotá a ser una de las ciudades ganadoras del Premio Earthshot 2025, uno de los galardones medioambientales más importantes del mundo.

Lee el artículo original en inglés publicado por The Guardian:

«Clean air should not be a privilege’: how Bogotá is tackling air pollution in its poorest areas« Artículo escrito por Luke Taylor para The Guardian. Publicado el 29 de enero de 2026. Derechos reservados a The Guardian.

Traducción completa al español

«El aire limpio no debe ser un privilegio»: así lucha Bogotá contra la contaminación en sus zonas más pobres

La ciudad colombiana lanzó su primera zona de aire limpio en uno de sus barrios más vulnerables y también planea ampliar las áreas verdes.

Cada domingo en Bogotá varias calles de toda la ciudad se cierran al tráfico y se convierten en parques urbanos. Patinadores sin camiseta y con parlantes portátiles se deslizan en figuras de ocho, ciclistas en lycra bajan a toda velocidad y niños pequeños pedalean con inseguridad mientras aprenden a montar en bicicleta.

Esta tal vez es la cara más visible de un plan integral para limpiar el aire de la capital colombiana. A comienzos del siglo, Bogotá se contaba entre las ciudades más contaminadas de América Latina, con concentraciones de partículas nocivas siete veces por encima de los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Pero en la última década, la ciudad de 8 millones de habitantes ha empezado a revertir esa realidad, reduciendo la contaminación del aire en un 24 % entre 2018 y 2024.

Parte de este cambio se debe a la apuesta por la bicicleta y otros medios de transporte limpio. Hoy Bogotá cuenta con 560 kilómetros de ciclorrutas, la red más extensa de América Latina. También ha incorporado discretamente 1.400 buses eléctricos, una de las flotas sostenibles más grandes del mundo, y ha construido tres cables aéreos (dos de ellos aún en construcción) para conectar las zonas altas con el resto de la ciudad.

Las organizaciones que trabajan con la administración destacan a Bogotá como un modelo a seguir para otras economías en desarrollo, no solo en la lucha contra la contaminación y el cambio climático, sino en la forma de repensar sus ciudades. “Bogotá es una prueba viva de cómo las ciudades pueden reducir la contaminación del aire, enfrentar el cambio climático y ofrecer un futuro más saludable a sus habitantes”, dice Jaime Rueda, líder en Bogotá de Breathe Cities, una iniciativa global que ayuda a las ciudades a combatir la polución.

Rueda señala que, a diferencia de otras ciudades que suelen comenzar por las zonas más ricas, Bogotá decidió implementar las primeras Zonas Urbanas por un Mejor Aire (Zumas), en los sectores más contaminados, como Bosa, en el sur de la ciudad. Esta localidad, una de las más pobres de Bogotá, alberga a más de 700.000 personas en situación de vulnerabilidad social y se ubica sobre una de las principales vías de entrada al centro de la ciudad.

En un cruce de calles, un hombre disfrazado de Papá Noel pide monedas a los conductores, pero no hay nadie a su altura: todos están al volante de enormes camiones que expulsan densas nubes de humo negro por sus tubos de escape relucientes. Las partículas PM 2.5 causan unas 1.500 muertes al año en Bogotá, y en el sur, los niveles triplican el límite recomendado por la OMS. Allí, entre 8,7 y 17,3 personas por cada 100.000 mueren por enfermedades respiratorias, frente a 7,47 por cada 100.000 en toda la ciudad.

“Esta es la zona donde la contaminación tiene impactos más graves sobre la salud, en gran parte por las vías sin pavimentar, la falta de espacios verdes y el alto flujo de transporte de carga altamente contaminante”, explica Adriana Soto, secretaria de Ambiente de Bogotá. “Aquí es donde realmente está matando gente”.

Aquí fue donde se lanzó la primera Zuma, en los sectores de Bosa con la peor calidad del aire. Las viviendas se alinean a lo largo de calles llenas de baches o sin pavimentar, por donde circulan constantemente camiones pesados, y muchos vecinos aseguran que deben mantener las ventanas cerradas para protegerse del polvo.

Carolina Roches Díaz, de 28 años, dice que esperan la lluvia con ansias para que limpie el hollín rojizo que cubre desde casas y tiendas hasta la escuela y el parque infantil. En el centro de cuidado local, los niños no dejan de toser y estornudar, y a ella le preocupa la salud a largo plazo de su hijo de tres años, quien nació con complicaciones y necesitó oxígeno.

“Siempre le digo que se cubra sus ojitos”, cuenta mientras lo toma de la mano.

El transporte genera el 17 % de las partículas PM2.5 en Bogotá, y los camiones representan casi la mitad de esa cifra. La ciudad empezó un plan piloto para subsidiar nuevos camiones y retirar los más contaminantes, pero el problema no está solo en los motores. La falta de planificación urbana ha llevado a que los propios habitantes construyan caminos improvisados.

“Cerca del 40 % de las emisiones de PM2.5 provienen del polvo que levantan los vehículos en estas vías sin pavimentar”, explica Soto.

Como ocurre con las zonas de bajas emisiones (Low Emission Zone – LEZ) en Londres, la administración local limitará el ingreso de ciertos vehículos a estas áreas para reducir la polución. Y la Zuma hace parte de un proyecto más amplio de planeación urbana centrado en los colegios del sector. Entre los 39 cambios planeados están la pavimentación de calles, el desvío de rutas para camiones y la creación de parques y bosques urbanos. También se plantarán árboles a lo largo de la autopista cercana para proteger a los residentes del polvo y los gases.

Con apenas 5 metros cuadrados de área verde por habitante, Bosa es una de las zonas más grises de Bogotá, y este plan muestra cómo mejorar la calidad del aire puede detonar otros cambios positivos.

Según Jane Burston, directora ejecutiva del Clean Air Fund. “La mejora de los espacios verdes y del transporte público también genera entusiasmo en la comunidad, y ya hay otros barrios que están pidiendo su propia zona de aire limpio”, comenta.

Los avances de los últimos años hicieron que el proyecto fuera uno de los 25 ganadores del premio Earthshot 2025, y la alcaldía quiere seguir adelante. Ahora, el gobierno local planea convertir sus puentes y la futura línea de metro en jardines verticales, como parte de una ambiciosa meta para plantar 1.500 árboles, más de 2.700 jardines, 362 huertas urbanas y tres bosques urbanos para 2027.