Asamblea Extraordinaria de Ecopetrol eligió a los tres renglones de la Junta Directiva que hacían falta

La Asamblea General Extraordinaria del Grupo Ecopetrol S.A. que sesionó este jueves 5 de febrero en Bogotá, convocada por la Nación a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, eligió a los tres miembros de la Junta Directiva que hacía falta por nombrar.

Por primera vez en la historia de la petrolera estatal, un representante de los trabajadores ingresó ocupa un asiento en su máximo órgano directivo. Se trata César Eduardo Loza, gracias a que en noviembre pasado, también en Asamblea Extraordinaria, se aprobó modificar los estatutos sociales de la compañía para abrir esa posibilidad.

Los otros dos escaños, que corresponden a los que venían ocupando Mónica de Greiff y Guillermo García Realpe, los ocuparán ahora Carolina Arias Hurtado y Juan Gonzalo Castaño.

La nueva Junta Directiva de Ecopetrol para el período 2026 – 2027 quedó integrada de la siguiente manera:

Primer Renglón: (Independiente)

Ángela María Robledo Gómez

Es integrante independiente de la Junta Directiva de Ecopetrol desde marzo de 2024. Es Presidenta de la Junta Directiva, del Comité de Transformación Territorial y HSE y del Comité de Compensación, Nominación y Cultura.

Es psicóloga y magíster en política social de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. ¨

Tiene experiencia en: (i) transición energética; (ii) administración, alta dirección y liderazgo; (iii) asuntos de gobierno y política pública; (iv) gestión de riesgos empresariales; (v) recursos humanos y desarrollo del talento; (vi) jurídicos y gobierno corporativo; (vii) salud, seguridad y medio ambiente; (viii) sostenibilidad; (ix) desarrollo humano en los territorios (Desarrollo Territorial) y (ix) estrategia empresarial y gestión de proyectos.

Segundo Renglón (Independiente)

Carolina Arias Hurtado

Administradora Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira, Magíster en Gestión del Patrimonio y Desarrollo Territorial de la Universidad Mayor de San Simón (Bolivia) y Doctora en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (México). Profesora catedrática de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP).

Actualmente se desempeña como: (i) Investigadora en extractivismo y transición energética justa de la Línea de Investigación Estudios Socioculturales y Problemática Ambiental de la UTP; (ii) Asesora del Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente; (iii) Asesora-solidaria del Movimiento Ríos Vivos Colombia y otros movimientos sociales.

Tercer Renglón (No Independiente)

Ingeniero de Petróleos de la Academia Estatal del Petroleo y Gas I.M. Gubkin de Moscú (Rusia). Es Master of Science en Ingeniería de la Academia Estatal del Petróleo y Gas I.M. Gubkin de Moscú (Rusia) y Magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como Representante Legal y Presidente del Consejo Directivo de la Fundación Nuevo Liceo Antioqueño. Adicionalmente, ejerce actividades como asesor, consultor y experto independiente en temas energéticos con énfasis en el sector de hidrocarburos.

Tiene experiencia en: (i) transición energética e industria energética; (ii) administración, alta dirección y liderazgo; (iii) asuntos de gobierno y política pública; (iv) materia financiera y bursátil; (v) riesgos empresariales; (vi) desarrollo del talento; (vii) tecnología e innovación;(viii) seguridad industrial y medio ambiente; (ix) sostenibilidad; y (ix) estrategia empresarial y gestión de proyectos.

Cuarto Renglón (Independiente)

Hildebrando Vélez Galeano

Ingeniero Químico de la Universidad Nacional y Doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad del Valle. Cuenta con maestrías en Filosofía de la Universidad Javeriana.

Tiene experiencia en: (i) industria energética; (ii) transición energética; (iii) administración, alta dirección y liderazgo; (iv) asuntos de gobierno y política pública; (v) recursos humanos y desarrollo del talento; (vi) tecnología e innovación; (vii) salud, seguridad y medio ambiente (viii) sostenibilidad; (ix) estrategia empresarial y gestión de proyectos.

Quinto Renglón (No Independiente)

Lilia Tatiana Roa Avendaño

Miembro no independiente de la Junta Directiva de Ecopetrol desde marzo de 2024. Es Ingeniera de Petróleos de la Universidad Industrial de Santander (UIS), Magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito) y Doctora en Humanidades de la Universidad de Ámsterdam, con una trayectoria que articula pensamiento crítico, gestión pública y acción territorial.

Tiene experiencia en: (i) transición energética y transiciones socioecológicas; (ii) administración, alta dirección y liderazgo; (iii) asuntos de gobierno y/o política pública; (iv) recursos humanos y/o desarrollo del talento; (v) gobierno corporativo; (vi) medio ambiente; (vii) sostenibilidad; (viii) cambio climático; (ix) desarrollo humano en los territorios (Desarrollo Territorial); (x) temas de agua y justicia hídrica; y (xi) estrategia empresarial y/o gestión de proyectos.

Sexto Renglón (No Independiente)

Alberto José Merlano Alcocer

Administrador de Negocios de la Universidad Eafit de Medellín y Magíster en Administración Industrial de la Universidad del Valle. En la actualidad se desempeña como Consultor en Administración a Escala Humana con énfasis en Gestión Corporativa de Conflictos. Es, igualmente, profesor de postgrado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y profesor de la Universidad del Norte de las Facultades de Administración y Derecho.

Tiene experiencia en: (i) industria energética; (ii) administración, alta dirección y liderazgo; (iii) asuntos de gobierno y/o política pública; (iv) materia financiera; (v) recursos humanos y/o desarrollo del talento; (vi) gobierno corporativo;(vii) salud y seguridad industrial; (viii) desarrollo humano en los territorios (Desarrollo Territorial); y (ix) estrategia empresarial y/o gestión de proyectos.

Séptimo Renglón (No Independiente)

César Eduardo Loza Arenas

Tecnólogo en Sistemas de la Corporación Tecnológica Centrosistemas, y Economista de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia. Actualmente se encuentra cursando una Maestria en Regulación Minero-energetica en la Universidad Externado de Colombia y se desempeña como Supervisor A en Ecopetrol, compañía en la que ha desarrollado una trayectoria aproximadamente de 37 años.

Tiene experiencia en: (i) industria energética; (ii) operativa; (iii) liderazgo; (iv) tecnología; y (v) estrategia empresarial.

Octavo Renglón (Independiente)

Ricardo Rodríguez Yee

Es integrante independiente de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. desde marzo de 2025 y Presidente del Comité de Tecnología e Innovación y del Comité de Negocios. Ingeniero Industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y candidato a Doctor de la Università degli Studi di Palermo en el programa de Model Based Public Planning, Policy Design and Management. Cuenta con maestrías en Gestión de Organizaciones de la Université du Québec à Chicoutimi y en Ingeniería Industrial y de la Universidad de los Andes. Tiene experiencia en: (i) industria energética; (ii) transición energética; (iii) administración, alta dirección y liderazgo; (iv) asuntos de gobierno y política pública; (v) materia financiera; (vi) gestión de riesgos empresariales; (vii) recursos humanos y desarrollo del talento; (viii) temas jurídicos y de gobierno corporativo; (ix) tecnología e innovación; (x) salud y medio ambiente; (xi) sostenibilidad; y (xii) estrategia empresarial y gestión de proyectos.

Noveno Renglón (Independiente)

Luis Felipe Henao Cardona

Es integrante independiente de la Junta Directiva de Ecopetrol desde marzo de 2025 y Presidente del Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad. Abogado de la Universidad del Rosario y candidato a Doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca. Fue ministro de Vivienda y cuenta especializaciones en Derecho de Empresa de la Universidad del Rosario y Derecho Penal de la Universidad de Salamanca.

Tiene experiencia en: (i) industria energética; (ii) transición energética; (iii) administración, alta dirección y liderazgo; (iv) asuntos de gobierno y política pública; (v) materia financiera; (vi) recursos humanos y desarrollo del talento; (vii) temas jurídicos y de gobierno corporativo; (viii) medio ambiente; y (ix) estrategia empresarial y gestión de proyectos.

