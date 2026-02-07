Tres establecimientos con suspensiones temporales durante ‘megatoma’ en calle 13, centro de Bogotá

Foto: Alcaldía local de Los Mártires.

Con el objetivo de promover un comercio legal, ordenado y seguro, se llevó a cabo una ‘megatoma’ de control y acompañamiento en la calle 13, en el centro de Bogotá una de las zonas comerciales más dinámicas de la localidad de Los Mártires, especialmente en el sector de venta de celulares y accesorios. Este operativo deja cuatro establecimientos suspendidos temporalmente por tres días al no cumplir con requisitos obligatorios.

Durante la jornada, las autoridades realizaron visitas a establecimientos comerciales para orientar a los comerciantes sobre el cumplimiento de la normatividad vigente, priorizando la prevención y la protección de la comunidad. Como resultado, tres locales recibieron sensibilización debido a documentación incompleta, mientras que cuatro establecimientos fueron suspendidos temporalmente por tres días al no cumplir con requisitos obligatorios, entre ellos permisos TIC y condiciones sanitarias.

Adicionalmente, se detectó licor vencido, situación que representa un riesgo para la salud pública y que fue atendida de manera inmediata, reafirmando que Bogotá avanza en seguridad cuando se protege la vida y el bienestar de la ciudadanía.

La ‘megatoma’ también incluyó recorridos preventivos en los sectores de La Estanzuela y el parque San Roque, donde se realizaron controles de seguridad. En estas acciones se logró una captura por porte de arma blanca y estupefacientes, contribuyendo a la tranquilidad de residentes y visitantes.

Estas acciones reafirman el compromiso institucional con una calle 13, entre avenida Caracas y carrera 24, más organizada, legal y segura, entendiendo que el comercio en regla es un pilar fundamental para el progreso de la localidad y el bienestar de toda la comunidad. Estas acciones reflejan el compromiso institucional con la seguridad y la convivencia ciudadana.