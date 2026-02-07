Gobierno dio un rescate financiero a la Universidad de Antioquia y aseguró más recursos para garantizar su estabilidad y sostenibilidad

Foto: Ministerio de Educación

Entre 2022 y 2025, los recursos totales de la institución pasaron de $575.000 millones a $807.000 millones, lo que representa un aumento del 40%. En el mismo periodo, el presupuesto de funcionamiento creció de $540.000 millones a $748.000 millones.

Así lo reveló el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien aseguró que, luego de la reunión realizada en la Universidad de Antioquia, se tomó la decisión de otorgar un respaldo inmediato para la operación académica y administrativa con un giro extraordinario de $70.000 millones. Solo en 2025, sin considerar indexaciones, se sumaron $119.000 millones adicionales, un incremento del 325% frente a 2022.

Este fortalecimiento se complementa con una inversión histórica en infraestructura educativa que asciende a $245.200 millones, de los cuales $228.000 millones corresponden a vigencias futuras para proyectos estratégicos en las regiones.

Entre ellos se destacan $131.699 millones para la nueva infraestructura de la Facultad de Medicina en Apartadó, $66.546 millones para el Bloque 4 en El Carmen de Viboral, $31.000 millones para el fortalecimiento de sedes en San Pedro de Urabá y $16.000 millones para aulas modulares en Arboletes.

“El amor se nota en el presupuesto. Lo hemos dicho, lo repetimos y lo estamos mostrando aquí en la universidad de Antioquia, con hechos reales. Hoy la UdeA, recibe en su cuenta bancaria estos $70 mil millones más $138 mil millones que hacen parte de la base presupuestal prevista para el mes de enero de 2026, en total cerca de $208 mil millones”, manifestó el ministro de Educación.

El impacto de estas decisiones se traduce en mayor cobertura y permanencia. Entre 2023 y 2025 la Universidad registró 11.141 nuevos estudiantes, mientras que la Política de Gratuidad beneficia al 90,3% de su matrícula, equivalente a 34.511 jóvenes que hoy pueden cursar sus estudios sin barreras económicas.

La articulación con el Gobierno nacional también se refleja en el crecimiento de la contratación interinstitucional, que aumentó 762,7% en los últimos años, pasando de $13.400 millones a $115.600 millones, gracias a convenios con diferentes ministerios y entidades públicas para el desarrollo de proyectos académicos, tecnológicos y sociales.

“Agradecemos el trabajo y compromiso del rector Héctor García, quien cuenta con el apoyo y el acompañamiento del ministerio Nacional para que puedan cumplir ese plan financiero que sean planteado y así, en el menor tiempo posible la UdeA cuente con el levantamiento de las medidas de inspección y vigilancia”, concluyó el ministro Rojas.

A la par, la estrategia ‘Educación Superior en tu Colegio’ acerca la universidad a los territorios. Actualmente, 175 estudiantes de Arboletes, El Bagre y San Roque cursan formación universitaria en tres colegios oficiales, con cuatro programas académicos: Creación Digital, Ingeniería Industrial, Licenciatura en Educación Física y Pedagogía en Ruralidad y Paz, ampliando oportunidades para que los jóvenes accedan a educación superior sin salir de sus comunidades.