CAR invierte $35 mil millones para blindar el agua de la Sabana de Bogotá

Foto: CAR

Los alcaldes de los 11 municipios que conforman la provincia de Sabana Centro y el director general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, anunciaron la inversión de recursos del orden de 35 mil millones de pesos para la adquisición de predios en zonas abastecedoras de recurso hídrico en la cuenca alta del río Bogotá.

Esta iniciativa, que se formalizará bajo un convenio una vez finalice la Ley de Garantías, permitirá la compra de predios en corredores estratégicos como los páramos de Guerrero, Guargua y Laguna Verde, por un monto de 25 mil millones aproximadamente, así como la inversión de otros 10 mil millones para la restauración ecológica de zonas de importancia ambiental de los municipios de Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá.

“Estamos anunciando esta buena noticia para los habitantes de la provincia de Sabana Centro y en mesas de trabajo que iniciaremos la próxima semana se identificarán y priorizarán los temas y frentes de trabajo que contarán con el respaldo de la CAR Cundinamarca”, afirmó Alfred Ignacio Ballesteros, director de la CAR.

El funcionario destacó el interés de los mandatarios que integran la Asociación de Municipios de Sabana Centro – Asocentro al demostrar liderazgo en la gestión de recursos para proyectos de seguridad hídrica y adaptación al cambio climático, como una de las prioridades que se vienen impulsando desde la Corporación.

Así mismo, indicó que se encuentran disponibles más de 50 mil millones de pesos para acompañar los programas de saneamiento básico ambiental que permitirán seguir acompañando obras de importancia en esta zona.

“Nuestro compromiso es que aquellos proyectos que se presenten y viabilicen en los siguientes meses serán cofinanciados por la CAR, por lo que animo a los alcaldes a tener listas sus iniciativas en este importante frente”, explicó el director Ballesteros.

Finalmente, el Director dijo que Sabana Centro será la provincia “piloto” en gestión ambiental urbana en Cundinamarca, pues es allí donde la CAR hará presencia con actividades de arborización en parques y corredores viales y en otros temas relevantes que permitan mejorar la calidad de los cascos urbanos.

“Es una deuda histórica que tenemos con estos municipios y con sus habitantes y que queremos saldar para que se convierta en un modelo replicable en otras regiones del territorio CAR”, puntualizó Alfred Ballesteros.

De esta forma, la CAR honra su compromiso de avanzar en proyectos que fortalezcan la capacidad de las autoridades municipales para hacer frente al cambio climático y garantizar la seguridad hídrica, tal como la ha venido haciendo en sus 65 años cumpliéndole al territorio.