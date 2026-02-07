Tras incumplimiento del contratista, IDU tomó posesión de la obra de la calle 45

Foto: IDU.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) tomó posesión de la obra de la avenida Francisco Miranda (calle 45), entre carreras Séptima y Quinta, luego de la finalización del contrato con el contratista BELZCON S.A.S., sin que este cumpliera con el objeto contractual y solo ejecutara un 43,39 % de la fase de obra.

“Desafortunadamente, el contratista encargado de la obra de la calle 45 entre carreras 5 y 7 no cumplió. Al finalizar el contrato, llegó al 90 % del costado sur y le faltó todo el costado norte, por esta razón, tomamos posesión del contrato. Siguiendo la instrucción del alcalde, Carlos Fernando Galán, el equipo de la Alcaldía, Acueducto, la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), Enel Colombia, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y, por supuesto, nosotros, el Instituto de Desarrollo Urbano, estamos acá coordinados para mitigar las afectaciones”, afirmó Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), luego de verificar el estado en el que el contratista dejó la obra.

Finalizado el plazo contractual, el contratista no inició las obras del costado norte; además, no culminó las actividades en la calzada y el espacio público del costado sur, ni las áreas de espacio público entre las carreras 4 y 5.

Pese a los llamados de la interventoría y del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el contratista evidenció falta de planeación y de administración; y no incorporó los recursos humanos y técnicos necesarios para la correcta ejecución de la obra. Esta situación, generó retrasos frente a los cuales tampoco implementó un plan de mitigación que permitiera recuperar el tiempo de retraso.

En consecuencia, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) adelanta un proceso para declarar la caducidad del contrato, que se encuentra en etapa probatoria, tras un recurso de reposición interpuesto por el contratista. No obstante, se hizo efectiva la cláusula penal por $4.716.072.356 y le impuso al contratista una multa por $606.411.000.

“Siempre damos garantías a todos los contratistas. Aquí hicimos todo lo posible por ayudarle, pero no cumplió, por eso tuvo una sanción por más de 600 millones y, en este momento, tiene un proceso sancionatorio por más de 4000 millones de pesos”, amplió el director Molano.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) , junto con otras entidades de la Administración distrital y empresas de servicios públicos, iniciaron las obras de mitigación de riesgos que permitan habilitar el tránsito seguro para peatones y vehículos en sentido occidente-oriente, así como restituir el espacio público y salvaguardar la infraestructura.

«A más tardar en dos meses vamos a habilitar desde la carrera Séptima para tomar la Quinta, a hacer la ampliación que hizo falta en la carrera Quinta, a mejorar la iluminación, la calzada y el andén «, finalizó el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Así mismo, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) inició la estructuración del nuevo proceso licitatorio que busca que el proyecto pueda ser adjudicado nuevamente para que, a partir de ese momento, se logre culminar en un plazo no mayor a un año.