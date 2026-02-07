Esta es la Ecoruta de UAESP para este sábado 7 de febrero de 2026

Foto: UAESP.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) invita a la ciudadanía que tenga escombros o muebles en mal estado a llevarlos a los puntos disponibles que se tendrán con la Ecoruta este sábado 7 de febrero, en la localidad de Suba en Bogota?.

Puedes llevar los residuos que no recoge el operador de aseo, es decir escombros, residuos de construcción y demolición, y aquellos voluminosos como colchones, madera, muebles, tejas, entre otros.

Puedes consultar la programación de los Ecopuntos a través de las redes sociales de la entidad o ingresando a la programación semanal que trae Portal Bogotá, ingresa aquí y encuentra el Ecopunto más cercano.

En las siguientes imágenes te compartimos las direcciones a las que podrás acercarte este sábado 7 de febrero si necesitas llevar algún residuo: