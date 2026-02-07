    • Bogotá

    Esta es la Ecoruta de UAESP para este sábado 7 de febrero de 2026

    Diana Becerra Publicado el

    Ecoruta de UAESP conoce los puntos en Bogotá sábado 7 de febreroFoto: UAESP.

    La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) invita a la ciudadanía que tenga escombros o muebles en mal estado a llevarlos a los puntos disponibles que se tendrán con la Ecoruta este sábado 7 de febrero, en la localidad de Suba en Bogota?.

    Puedes llevar los residuos que no recoge el operador de aseo, es decir escombros, residuos de construcción y demolición, y aquellos voluminosos como colchones, madera, muebles, tejas, entre otros.

    Puedes consultar la programación de los Ecopuntos a través de las redes sociales de la entidad o ingresando a la programación semanal que trae Portal Bogotá, ingresa aquí y encuentra el Ecopunto más cercano.

    En las siguientes imágenes te compartimos las direcciones a las que podrás acercarte este sábado 7 de febrero si necesitas llevar algún residuo: 

    Diana Becerra
