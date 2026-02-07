Consulte los barrios de Bogotá, Chía, Funza y Tocancipá que tienen cortes de luz este sábado 7 de febrero

Foto: Enel Colombia

Este sábado 7 de febrero de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Chía, Funza y Tocancipá en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz este sábado 7 de febrero de 2026

Localidad de La Candelaria

Desde las 12:00 a. m. hasta las 2:00 a. m. De la carrera 7 a carrera 9 entre calle 8 a calle 10 – Barrio Centro Administrativo.

Localidad de Chapinero

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 70 a calle 72 entre carrera 4 a carrera 6 – Barrio Emaús.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este sábado 7 de febrero de 2026

Municipio de Chía, en Cundinamarca

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. Sector Bojacá, de la carrera 0 a carrera 2 entre calle 28 a calle 30 – Municipio de Chía.

Municipio de Funza, en Cundinamarca

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Vereda La Isla – Municipio de Funza.

Municipio de Tocancipá, en Cundinamarca

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Vereda La Fuente – Municipio de Tocancipá.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: