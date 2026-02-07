Consulte los barrios de Bogotá, Chía, Funza y Tocancipá que tienen cortes de luz este sábado 7 de febrero
Foto: Enel Colombia
Este sábado 7 de febrero de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Chía, Funza y Tocancipá en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá con cortes de luz este sábado 7 de febrero de 2026
Localidad de La Candelaria
Desde las 12:00 a. m. hasta las 2:00 a. m. De la carrera 7 a carrera 9 entre calle 8 a calle 10 – Barrio Centro Administrativo.
Localidad de Chapinero
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 70 a calle 72 entre carrera 4 a carrera 6 – Barrio Emaús.
Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este sábado 7 de febrero de 2026
Municipio de Chía, en Cundinamarca
Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. Sector Bojacá, de la carrera 0 a carrera 2 entre calle 28 a calle 30 – Municipio de Chía.
Municipio de Funza, en Cundinamarca
Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Vereda La Isla – Municipio de Funza.
Municipio de Tocancipá, en Cundinamarca
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Vereda La Fuente – Municipio de Tocancipá.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.