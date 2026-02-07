Bogotá respiró mejor en el ‘Día sin Carro y sin Moto’ 2026: se redujo la contaminación en un 61 %

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente

Bogotá respiró un mejor aire durante la jornada del ‘Día Sin Carro y Sin Moto’ 2026, que se llevó a cabo el jueves 5 de febrero de 2026. La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) reportó que el PM2.5, el polvo invisible que respiramos y el más peligroso para la salud, se redujo de manera muy significativa. La contaminación atmosférica o del aire, se redujo en un 61 %.

Durante la jornada, la Secretaría Distrital de Ambiente activó operativos de control en vía pública, cuatro de ellos en el suroccidente, para realizar inspección de emisiones contaminantes a vehículos. Tras la revisión de 149 automotores, se impusieron 114 comparendos ambientales y 52 vehículos fueron inmovilizados.

“Durante el ‘Día sin Carro y sin Moto’ se redujo cerca del 61 % de la contaminación del aire que producen estos vehículos. Esto significa menos partículas dañinas entrando a los pulmones, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. Porque menos carros y motos en las vías de la ciudad reducen tanto el humo que producen sus motores, como el polvo que levantan al rodar, especialmente en las calles sin pavimentar, que es una de las principales fuentes de contaminación en Bogotá”, afirmó la secretaria de Ambiente, Adriana Soto.

En el marco de las acciones de control y pedagogi?a adelantadas durante la jornada, se impusieron 1.133 comparendos por incumplimiento de la medida del ‘Día sin Carro y sin Moto’ y realizaron 114 comparendos ambientales, como parte del seguimiento al cumplimiento de las normas y la proteccio?n del espacio pu?blico y el ambiente.

“El ‘Día sin Carro y sin Moto’ demuestra que sí se puede mejorar el aire que respiramos cuando cambiamos la forma de movernos, y por eso seguimos apostándole al transporte público limpio y a intervenir las zonas donde la contaminación es más alta”, finalizó la secretaria de Ambiente, Adriana Soto.

La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) dispuso de sus 19 estaciones de medición de calidad del aire, control de fuentes mo?viles o vehículos en distintas vi?as de la ciudad con lo que se verificó los niveles de emisio?n y el cumplimiento de la normatividad ambiental, y también se habilitó la Red de Ruido Urbana, para medir impactos sonoros y reducciones.