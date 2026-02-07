Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este sábado 7 de febrero

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este sábado 7 de febrero de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!

Según el reporte del IDIGER, durante este sábado 7 de febrero se espera en Bogotá:

En la madrugada, se prevé cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

Durante la mañana condiciones de tiempo seco con tendencia al incremento de la nubosidad sobre el mediodía, generando algunas precipitaciones ligeras en el occidente y sur de la ciudad sobre las localidades de Bosa, Fontibón, Kennedy y en el sur en sectores de Ciudad Bolívar y Usme.

En horas de la tarde, la nubosidad aumentará progresivamente, con lluvias de variada intensidad en sectores de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar. No se descartan lluvias ocasionales de menor intensidad en el resto de la ciudad.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.