    Puesto de Mando Unificado mantiene alerta máxima en Córdoba por comportamiento de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete

    Foto: UNGRD e IDEAM UNGRD mantiene activa la coordinación con los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo ante la probabilidad de inundaciones,

    Así lo informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a través del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), a las autoridades territoriales y a la comunidad en general por el ingreso de un nuevo frente frío al mar Caribe que generará un incremento en las precipitaciones, la intensidad del viento y el oleaje durante los días 6, 7, 8 y 9 de febrero.

    De acuerdo con el Puesto de Mando Unificado (PMU), se mantiene el monitoreo constante y la coordinación con las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, garantizando presencia institucional en los puntos críticos y atención continua a las comunidades afectadas.
    Según la entidad desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental, la prioridad es la protección de la vida, por lo cual se mantiene el llamado urgente a la evacuación de las comunidades ubicadas en las zonas ribereñas y en sectores históricamente vulnerables a inundaciones; gracias al trabajo articulado con los organismos operativos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y las autoridades que trabajan en conjunto, se han adelantado acciones de atención oportuna y labores permanentes de evacuación de la población en riesgo, añadió.
    Por su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anunció un aumento generalizado de las lluvias en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, con especial atención en zonas del golfo de Urabá, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y el centro y sur de La Guajira, así como en sectores de Antioquia, Norte de Santander, Eje Cafetero, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y áreas de la Amazonía.
    De igual manera, informó el Ideam que en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera un aumento de los vientos y del oleaje, acompañado de lluvias intermitentes.
    La UNGRD solicita a los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo mantener activos sus planes de contingencia, incluyendo la atención de los animales ante la situación de emergencia, realizar monitoreo permanente de ríos y quebradas, revisar el estado de las vías y fortalecer las acciones preventivas con las comunidades ubicadas en áreas expuestas.

