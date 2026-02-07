Puesto de Mando Unificado mantiene alerta máxima en Córdoba por comportamiento de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete

Foto: UNGRD e IDEAM

Así lo informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a través del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), a las autoridades territoriales y a la comunidad en general por el ingreso de un nuevo frente frío al mar Caribe que generará un incremento en las precipitaciones, la intensidad del viento y el oleaje durante los días 6, 7, 8 y 9 de febrero.

De acuerdo con el Puesto de Mando Unificado (PMU), se mantiene el monitoreo constante y la coordinación con las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, garantizando presencia institucional en los puntos críticos y atención continua a las comunidades afectadas.

Según la entidad desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental, la prioridad es la protección de la vida, por lo cual se mantiene el llamado urgente a la evacuación de las comunidades ubicadas en las zonas ribereñas y en sectores históricamente vulnerables a inundaciones; gracias al trabajo articulado con los organismos operativos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y las autoridades que trabajan en conjunto, se han adelantado acciones de atención oportuna y labores permanentes de evacuación de la población en riesgo, añadió.

Por su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anunció un aumento generalizado de las lluvias en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, con especial atención en zonas del golfo de Urabá, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y el centro y sur de La Guajira, así como en sectores de Antioquia, Norte de Santander, Eje Cafetero, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y áreas de la Amazonía.

De igual manera, informó el Ideam que en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera un aumento de los vientos y del oleaje, acompañado de lluvias intermitentes.

La UNGRD solicita a los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo mantener activos sus planes de contingencia, incluyendo la atención de los animales ante la situación de emergencia, realizar monitoreo permanente de ríos y quebradas, revisar el estado de las vías y fortalecer las acciones preventivas con las comunidades ubicadas en áreas expuestas.