La Unidad Móvil Agencia de Empleo estará en La Candelaria hasta este 7 de febrero

Foto: Portal Bogotá

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, a través de su Unidad Móvil de Atención llega a las localidades y barrios para acercar a los bogotanos y bogotanas que están en búsqueda de empleo, cursos de hoja de vida y otros servicios para que conectes con el mundo laboral. Asiste desde el lunes 2 al sábado 7 de febrero de 2026 a La Candelaria, en el centro de Bogotá. Además, accede a más de 1.2000 vacantes laborales disponibles con empresas aliadas.

Tipo de estímulo: Empleo

Beneficios: ¿Vives o visitas en centro de Bogotá y estás buscando empleo? ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ el futuro laboral mejor es posible. Esta vez no tienes que ir lejos: el Empleo sobre Ruedas llega a ti. Accede a vacantes disponibles con la Unidad Móvil de Atención. Asiste desde el lunes 2 al 7 de febrero de 2026 y accede gratis a: Accede a más de 1.200 vacantes laborales disponibles con empresas aliadas.

Ofertas de formación.

Conexión a puestos de trabajo y vacantes laborales con ‘Talento Capital’.

Asesoría para tu hoja de vida y empresarios/as.

Registro de hoja vida en la plataforma de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá. Entre las más de 1.200 vacantes disponibles, hay 270 puestos que están dirigidos a personas con formación de maestría, de esta manera la Alcaldía de Bogotá facilita el acceso al empleo para perfiles especializados y de alta cualificación. Estas son algunas de las vacantes disponibles: Auxiliar de obra.

Asesor comercial.

Auxiliar de producción.

Asesor comercial call center.

Operario de aseo.

Ingeniero residente de obra.

Contador junior.

Dibujante de ingeniería.

Auxiliar de aseo noche para fines de semana.

Soldador calificado.

Auxiliar contable.

Auxiliar de bodega.

Profesional en corresponsabilidad.

Profesional socio jurídico.

Operario de lavandería.

Conductor licencia C2.

Ayudante de obra.

Asesor servicio al cliente.

Operario de producción.

Requisitos: ¡Lleva tu hoja de vida, documento de identidad y accede gratis!