Trabajo sí hay: La Unidad Móvil Agencia de Empleo llega a La Candelaria este sábado 7 de febrero

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, a través de su Unidad Móvil de Atención llega a las localidades y barrios para acercar a los bogotanos y bogotanas que están en búsqueda de empleo, cursos de hoja de vida y otros servicios para que conectes con el mundo laboral. Asiste desde el lunes 2 al sábado 7 de febrero de 2026 a La Candelaria, en el centro de Bogotá. Además, accede a vacantes laborales disponibles con empresas aliadas. ¡Lleva tu hoja de vida, documento de identidad y accede gratis!

Unidad Móvil de Atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en La Cnadelaria

¿Vives o visitas en centro de Bogotá y estás buscando empleo? ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ el futuro laboral mejor es posible. Esta vez no tienes que ir lejos: el Empleo sobre Ruedas llega a ti. Accede a vacantes disponibles con la Unidad Móvil de Atención.

Asiste desde el lunes 2 al 7 de febrero de 2026 y accede gratis a:

Accede a vacantes laborales disponibles con empresas aliadas.

Ofertas de formación.

Conexión a puestos de trabajo y vacantes laborales con ‘Talento Capital’.

Asesoría para tu hoja de vida y empresarios/as.

Registro de hoja vida en la plataforma de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Asiste al carrera Quinta #12C-40 en la localidad de La Candelaria. La Unidad Móvil de Atención prestará servicios con horarios de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y el sábado de 8:00 a. m. a 12:00 m.

La unidad está equipada como una oficina itinerante de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, con rampa de acceso para personas con movilidad reducida, carpas, sillas, televisor, cabina de sonido y paneles solares. Allí, los asistentes podrán registrar su hoja de vida, recibir orientación personalizada, postularse a vacantes y participar en procesos de selección en tiempo real.

La Unidad Móvil de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá recorrerá la capital en sus localidades cada semana. Para conocer la programación y vacantes disponibles a las que puedes postularte desde este espacio, puedes consultar en Portal Bogotá, ingresando a: https://bogota.gov.co/tag/trabajo-si-hay-en-bogota

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ y servicios de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.