Presidente destaca reducción de homicidios y delitos en el inicio de 2026

Foto: @petrogustavo

El jefe de Estado informó que, durante el primer mes de 2026, Colombia registra una reducción en los principales indicadores de violencia y criminalidad, de acuerdo con cifras preliminares de la Policía Nacional, las cuales son las que se utilizan como referencia internacional.

A través de su cuenta en la red social X https://x.com/i/status/2019774252057055571? ?, el jefe de Estado explicó que las cifras de homicidio deben analizarse con precisión técnica, ya que los datos iniciales pueden incluir casos que posteriormente no son clasificados como delitos.

En ese sentido, aclaró que “solo después del dato de Medicina Legal, la Fiscalía determina si hubo homicidio o no”.

Por esta razón, el mandatario enfatizó que “los datos que se usan internacionalmente son los de la Policía Nacional”, al referirse a la fuente estadística utilizada para el balance presentado.

Según las cifras divulgadas, los homicidios registraron una disminución del 4,61 %, al pasar de 1.344 casos en el mismo periodo de 2025 a 1.282 en 2026, con una tasa de 25,7 homicidios por cada 100 mil habitantes.

En su publicación, el mandatario destacó que 765 municipios del país no registraron homicidios, mientras que 15 departamentos y 15 capitales reportaron reducción en este delito.

En cuanto a la violencia contra las mujeres, el mandatario subrayó que “los feminicidios disminuyeron en un 52 %”, al pasar de 21 casos en el mismo periodo del año anterior a 10 en 2026.

Sobre las masacres, el presidente Petro indicó que en lo corrido de 2026 se han registrado 12 hechos con 39 víctimas, frente a las 12 masacres y 40 víctimas reportadas en 2025, lo que representa una reducción del 2,5 % en el número de víctimas.

En el mismo balance, informó que seis policías han sido asesinados en lo que va del año.

En el reporte también da cuenta de reducciones en otros delitos. De acuerdo con lo publicado, la extorsión disminuyó un 56,6 %, las lesiones personales un 3,8 % y el hurto a personas un 18,3 %.

En materia de secuestro, el presidente Petro señaló que “en 2026 han ocurrido 14 secuestros”, frente a 27 casos en 2025, lo que representa una disminución del 48,1 %.

Precisó que cinco de estos hechos fueron cometidos por delincuencia común y nueve por Grupos Armados Organizados, sin registros atribuidos a comunidades.

Sobre los resultados operacionales, el mandatario informó que en la lucha contra el narcotráfico se han incautado 51.831 kilogramos de droga y destruido 260 laboratorios, “sin contar la incautación hecha fuera del país con ayuda colombiana”.

En relación con los Grupos Armados Organizados, indicó que se adelantaron dos operaciones, con 14 capturas y seis abatidos.

En delitos ambientales, reportó 513 capturas y 690 minas intervenidas, mientras que en contrabando se registraron ocho capturados, 3.559.335 unidades aprehendidas y una afectación a las economías criminales estimada en $124.809 millones de pesos.