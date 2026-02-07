Las Fórmulas de Cornhelio en el Teatro El Parque este 7 de febrero de 2026

Foto: Idartes.

El Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) presenta el próximo sábado 7 de febrero de 2026, la obra de teatro ‘Las Fórmulas de Cornhelio’, una una historia que invita a reflexionar sobre el paso del tiempo, los buenos hábitos y el cuidado de nuestros mayores, se presentarán en el Teatro El Parque de Bogotá a las 3:00 p. m. ¡La entrada es con boletería, ingresa y consulta aquí!

Presentada por la Compañía Cabra Producciones, esta propuesta presenta una tierna obra con una dosis de amor… propio: Dicen que un camión de helados de brócoli esconde un laboratorio secreto… y Cornhelio, el científico del parque, busca la fórmula de la juventud. Pero es una niña curiosa, Angélica, quien descubre que lo más valioso es el amor propio. Una obra ingeniosa, tierna y divertida que celebra nuestra mejor fórmula de todas: aceptarnos como somos.

Con una puesta en escena colorida, música en vivo que mezcla pop, rap y jazz, y una historia que invita a reflexionar sobre el paso del tiempo, los buenos hábitos y el cuidado de nuestros mayores , esta obra celebra la empatía, el amor propio y la alegría de vivir el presente.

Conoce más detalles la obra de teatro ‘Las Fórmulas de Cornhelio’ que llega al Teatro El Parque de Bogotá, en la siguiente publicación en la red social Instagram:

La cita es en el Teatro El Parque de Bogotá, ubicado carrera Quinta #36-05, en el Parque Nacional.