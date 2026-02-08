Alcaldía de Bogotá abre convocatoria para entregar insumos a campesinos y fortalecer unidades productivas

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Ya está abierta la convocatoria ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Campo’, a través de la cual los productores campesinos de Bogotá pueden inscribirse para recibir insumos destinados al fortalecimiento de sus unidades productivas rurales. La iniciativa contempla una inversión individual que va desde 3,5 hasta 5 millones de pesos, y es liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE). ¡Conoce detalles e inscribe tu unidad productiva rural!

La convocatoria se desarrolla en las zonas rurales de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Chapinero, Santa Fe, Sumapaz y Suba. Entre los insumos que se entregarán se incluyen elementos esenciales para el trabajo cotidiano en las unidades productivas, como baldes, carretillas, alambre de púas y azadones. Asimismo, se suministrarán insumos destinados a potenciar los cultivos, tales como fertilizantes, semillas y bioinsumos.

Adicionalmente, los productores recibirán herramientas tecnológicas, entre las que se destacan sensores de humedad y temperatura, instrumentos para evaluar la fertilidad del suelo, sistemas fotovoltaicos, aplicaciones móviles para el registro de información productiva y licencias digitales que facilitan la planificación y la toma de decisiones.

“Los productores cuentan, además, con un acompañamiento integral que combina fortalecimiento técnico, asistencia predio a predio y orientaciones para la implementación de planes productivos”, indicó Carolina Chica Builes, directora de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Las personas interesadas en participar deben contar con una unidad productiva rural ubicada en alguna de las localidades habilitadas e inscribirse en este formulario.

Para conocer en detalle el proceso de inscripción, los criterios de selección, los requisitos específicos y las etapas de verificación, los interesados deben consultar el Manual de Fortalecimiento de Unidades Productivas Rurales.

La estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Campo’ tiene como objetivo fortalecer las unidades productivas rurales, mejorar las condiciones productivas de los campesinos y promover un enfoque de sostenibilidad alineado con las características ambientales del territorio, reconociendo a los productores rurales como base del desarrollo de la Bogotá rural. Esta iniciativa busca, además, que las unidades productivas incrementen su desempeño económico de manera sostenible.

Para mayor información o resolución de inquietudes, las personas interesadas pueden comunicarse a través de la línea oficial de WhatsApp de la Subdirección de Economía Rural de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) : +57 317 644 9648, o escribir al correo electrónico economiarural@desarrolloeconomico.gov.co.