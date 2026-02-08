Exportaciones agropecuarias de Colombia alcanzaron cifra récord en 2025

Foto: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, basado en reportes del DANE, informó que las exportaciones del sector agropecuario y agroindustrial cerraron el año pasado con un crecimiento récord del 33,5% en valor.

Las ventas externas alcanzaron los 15.317 millones de dólares, la cifra más alta registrada desde 1991, representando el 30,5% del total de las exportaciones nacionales. Este resultado se complementa con un aumento del 20,1% en el volumen de productos enviados, totalizando 6.880.435 toneladas.

El incremento en las ventas internacionales estuvo impulsado principalmente por tres productos clave: el café, que registró un aumento del 68,2% (2.419 millones de dólares); aceite de palma y palmiste, 80,9% (445,6 millones de dólares) y banano con 24,6% (266,4 millones de dólares).

En materia social y laboral, el dinamismo del comercio exterior ha incidido en la ocupación rural, que actualmente reporta 4,8 millones de personas empleadas en el sector agropecuario.

Para el Ministerio de Agricultura estas cifras ratifican la efectividad de las políticas de la ‘Revolución por la Vida’, orientadas a fortalecer el sector rural y mejorar los ingresos de los productores mediante la diversificación de la canasta exportadora, la cual creció un 24,5% en valor y 24,7% en volumen durante el último año.

La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, señaló que la política de internacionalización del agro continuará enfocada en consolidar el acceso a nuevos mercados y en fortalecer la admisibilidad sanitaria.

El objetivo de esta estrategia es garantizar que la tendencia de crecimiento exportador se mantenga constante, permitiendo que el flujo de divisas se traduzca en estabilidad económica y mayores oportunidades de empleo formal para las familias del campo colombiano.

Los datos reflejan una consolidación de la oferta agroindustrial, que en su conjunto creció un 24,5% en valor durante 2025. Este desempeño exportador no solo mejora la balanza comercial del país, sino que reafirma el papel estratégico de la producción nacional en el mercado global, asegurando que los productos provenientes de las zonas rurales cuenten con canales de comercialización sólidos y rentables.