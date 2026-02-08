2.224 toneladas de escombros y 500 llantas retiradas de las calles de Bogotá, durante la primera semana de febrero de 2026

Foto: Aguas de Bogotá.

Durante la primera semana de febrero del 2026, la Administración distrital en articulación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y Aguas de Bogotá, retiraron 2.224 toneladas de escombros y llantas en desuso de las calles de la ciudad.

Durante las jornadas adelantadas en las diversas localidades de Bogotá se recolectaron, 500 llantas en desuso y se intervinieron 518 puntos críticos en donde fueron arrojados muebles, escombros, sanitarios, tejas y otros elementos de gran tamaño de manera ilegal. Haz una correcta disposición escombros y otros residuos voluminosos llamando a la Línea 110 o acudiendo a los ‘Ecopuntos’. ¡No arrojes basura a las calles!

¿Qué acciones puedo realizar para ayudar a la limpieza de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa?

Si te encuentras en la calle una servilleta, un papel o cualquier otro residuo puedes levantarlo y llevarlo contigo hasta la caneca más cercana. No te vayas del parque hasta encontrar y levantar las heces de tu mascota. Apaga el cigarrillo y cárgalo hasta encontrar una caneca o cesta, en la que puedas arrojarlo. Guarda el papelito del dulce o golosina en tu bolsillo y no lo botes por ningún motivo a la calle. Con esto no solo ayudas a mantener las calles limpias, si no que evitas taponamientos de redes de alcantarillado durante las épocas de lluvias. El chicle lo puedes guardar en tu bolso o billetera envuelto en una servilleta para luego arrojarlo en la caneca o cesta. Separa correctamente los residuos desde tu hogar.

En Bogotá cada semana hay ‘Ecopuntos’ que recorren las localidades. Se trata de cajas estacionarias en las que puedes hacer disposición gratis de muebles viejos, colchones, tejas, otros elementos voluminosos y escombros. Ingresa haciendo clic aquí y consulta la programación.

También puedes ayudar a reportar puntos críticos a través de los canales oficiales, para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.