Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este domingo 8 de febrero

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Portal Bogotá.

En Bogotá te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este domingo 8 de febrero de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!

Según el reporte del IDIGER, se espera para este domingo en Bogotá:

En la madrugada, se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

Para la man?ana se espera cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco.

En la tarde se espera cielo parcial a mayormente nublado con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas, las ma?s fuertes se esperan en las localidades de Ciudad Boli?var, Bosa, Engativa? y Fontibo?n.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.