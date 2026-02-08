Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este domingo 8 de febrero
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Portal Bogotá.
En Bogotá te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este domingo 8 de febrero de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!
Según el reporte del IDIGER, se espera para este domingo en Bogotá:
- En la madrugada, se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.
- Para la man?ana se espera cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco.
- En la tarde se espera cielo parcial a mayormente nublado con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas, las ma?s fuertes se esperan en las localidades de Ciudad Boli?var, Bosa, Engativa? y Fontibo?n.
¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?
En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.
- Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa
- En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice ‘Otros mapas’ y selecciona el que dice ‘Lluvias’.
- Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
- Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.