    Resultados de las loterías y chances de este sábado 7 de febrero de 2026 en Colombia

    Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este sábado 7 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:

    Baloto: 09 – 26 – 31 – 12 – 27 Superbalota: 03
    Baloto Revancha: 05 – 07 – 27 – 12 – 13 Superbalota: 04
    CAUCA 1156 serie 099
    BOYACÁ: 5619 serie 138
    MANIZALES 6251 serie 0
    META 5057 serie 1
    VALLE 7284 serie 3
    ANTIOQUEÑITA ??Ñ??? 2765 serie 9
    DORADO MAÑ??? 9642 serie 4
    CAFETERO DIA 8487 serie 8
    SAMAN 5414
    FANTASTICA DIA 0740 serie 5
    PAISITA DIA 8590 serie 4
    CHONTICO DIA 8377 serie 3
    PIJAO 8680 serie O
    CULONA DIA 8511
    SINUANO DIA 5462 serie 7
    CARIBEÑA DIA 1191 serie 6
    MOTILON DIA 0104 serie 7
    DORADO TARDE 6524 serie 8
    ASTRO SOL 6794 GÉMINIS
    ANTIOQUENITA TARDE 8998 serie 8
    PAISITA NOCHE 1874 serie 0
    CHONTICO NOCHE 8918 serie 6
    CAFETERO NOCHE 9206 serie 8
    CULONA NOCHE 1325
    FANTASTICA NOCHE 7841 serie 6
    MOTILON NOCHE 9023 3
    ASTRO LUNA 7888 serie TAURO
    SINUANO NOCHE 0677 serie 5
    CARIBEÑA NOCHE serie 9

    Diana Becerra
