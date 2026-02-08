Resultados de las loterías y chances de este sábado 7 de febrero de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este sábado 7 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:

Baloto: 09 – 26 – 31 – 12 – 27 Superbalota: 03

Baloto Revancha: 05 – 07 – 27 – 12 – 13 Superbalota: 04

CAUCA 1156 serie 099

BOYACÁ: 5619 serie 138

MANIZALES 6251 serie 0

META 5057 serie 1

VALLE 7284 serie 3

ANTIOQUEÑITA ??Ñ??? 2765 serie 9

DORADO MAÑ??? 9642 serie 4

CAFETERO DIA 8487 serie 8

SAMAN 5414

FANTASTICA DIA 0740 serie 5

PAISITA DIA 8590 serie 4

CHONTICO DIA 8377 serie 3

PIJAO 8680 serie O

CULONA DIA 8511

SINUANO DIA 5462 serie 7

CARIBEÑA DIA 1191 serie 6

MOTILON DIA 0104 serie 7

DORADO TARDE 6524 serie 8

ASTRO SOL 6794 GÉMINIS

ANTIOQUENITA TARDE 8998 serie 8

PAISITA NOCHE 1874 serie 0

CHONTICO NOCHE 8918 serie 6

CAFETERO NOCHE 9206 serie 8

CULONA NOCHE 1325

FANTASTICA NOCHE 7841 serie 6

MOTILON NOCHE 9023 3

ASTRO LUNA 7888 serie TAURO

SINUANO NOCHE 0677 serie 5

CARIBEÑA NOCHE serie 9