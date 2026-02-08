Resultados de las loterías y chances de este sábado 7 de febrero de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este sábado 7 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:
Baloto: 09 – 26 – 31 – 12 – 27 Superbalota: 03
Baloto Revancha: 05 – 07 – 27 – 12 – 13 Superbalota: 04
CAUCA 1156 serie 099
BOYACÁ: 5619 serie 138
MANIZALES 6251 serie 0
META 5057 serie 1
VALLE 7284 serie 3
ANTIOQUEÑITA ??Ñ??? 2765 serie 9
DORADO MAÑ??? 9642 serie 4
CAFETERO DIA 8487 serie 8
SAMAN 5414
FANTASTICA DIA 0740 serie 5
PAISITA DIA 8590 serie 4
CHONTICO DIA 8377 serie 3
PIJAO 8680 serie O
CULONA DIA 8511
SINUANO DIA 5462 serie 7
CARIBEÑA DIA 1191 serie 6
MOTILON DIA 0104 serie 7
DORADO TARDE 6524 serie 8
ASTRO SOL 6794 GÉMINIS
ANTIOQUENITA TARDE 8998 serie 8
PAISITA NOCHE 1874 serie 0
CHONTICO NOCHE 8918 serie 6
CAFETERO NOCHE 9206 serie 8
CULONA NOCHE 1325
FANTASTICA NOCHE 7841 serie 6
MOTILON NOCHE 9023 3
ASTRO LUNA 7888 serie TAURO
SINUANO NOCHE 0677 serie 5
CARIBEÑA NOCHE serie 9