Gobierno pide investigar pérdida de agua para generación de energía y afectación por inundaciones en el Caribe

En su cuenta de X, el mandatario cuestionó que, a pesar que las represas estaban saturadas, se prefirió mantener los contratos de generación térmica.

El presidente dijo que las causas de las inundaciones de Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar, tienen su origen en la crisis climática, así como la decisión de botar el agua de las represas que estaban saturadas.

?Según explicó, la crisis climática trajo un frente frío artico y alertó que “tendremos su coletazo final: mucha atención en el nordeste antioqueño y oriente antioqueño».

Adicional a esto, denunció que “las represas estaban súper llenas, Urrá irregularmente e hidroituango y las demás, al límite, cuando nos decían que había escasez de gas».

“Es decir había era abundancia de agua y ahora la botan gratuitamente de manera exageradamente dañina. Botan más de 2.500 toneladas de agua por segundo, saben cuántas perdidas de vida y bienes perdió Colombia y saben ¿Cúanta energía potencial perdió el país cada segundo en Urrá?», dijo.

Por esta razón, el jefe de Estado cuestionó: “¿Esa energía perdida acaso no debió sustituir al gas, diez veces más caro que la energía hídrica, en vez de botarla en forma de agua torrentosa a esta hora sobre las casas de los campesinos y las ciudades, ¿por qué no reemplazaron la energía térmica? ¿por qué hicieron importar gas carísimo a Colombia?».

“¿Dejaron las represas llenas para hacer contratos de venta de energía a precios de costos de gas para los próximos meses? Será que las superintendencias no actuarán y será que magistrados volverán a salir en defensa, no de los campesinos y ciudadanos hoy damnificados, sino en mantener las exageradas utilidades de las generadoras hidroeléctricas del país», aseguró.

Con base en estas evidencias, el mandatario dijo que “he ordenado investigación inmediata a las superintendencias y rendir informe» y enfatizó que “el gerente de Urrá mantuvo el 27% de los días los últimos dos meses a un nivel por encima del nivel permitido. Debe ya renunciar».