Exportaciones de aguacate hass colombiano crecieron 45,7 % en 2025 y consolidan su presencia en mercados internacionales

Foto: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

El aguacate hass colombiano continúa fortaleciendo su posicionamiento en el comercio exterior y se consolida como uno de los productos agrícolas con mayor proyección internacional.

Durante 2025, las exportaciones de este producto crecieron 45,7 % en volumen frente a 2024, alcanzando 201.479 toneladas exportadas y un valor total de US$375,3 millones.

Este resultado refleja el impulso del Gobierno del Cambio, bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, y el trabajo articulado del ministerio de Comercio, Industria y Turismo, orientado a la diversificación exportadora y a la apertura de nuevos mercados para los productos del campo colombiano.

Las cifras muestran un crecimiento sostenido en los últimos años. En 2024, las exportaciones de aguacate hass alcanzaron 138.316 toneladas por un valor de US$309,4 millones, mientras que en 2023 se exportaron 114.535 toneladas (US$200,5 millones) y en 2022 97.936 toneladas (US$178,2 millones).

En términos de destinos, el producto colombiano continúa ampliando su presencia internacional. Países Bajos concentró el 38,3 % del volumen exportado en 2025, seguido de Estados Unidos, que además registró un crecimiento del 93,9 % en el volumen importado desde Colombia. Otros mercados relevantes fueron España, Reino Unido, Bélgica, Alemania y China, lo que evidencia una mayor diversificación de destinos.

A nivel regional, Antioquia lideró los despachos con el 49,1 % del volumen exportado, seguida de Risaralda, Valle del Cauca y Caldas, departamentos que han fortalecido sus capacidades productivas y logísticas para atender la demanda internacional.

(Fin/dbf/for)