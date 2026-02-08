El Equipo Bogotá arranca en firme su temporada 2026 con distintas competencias

Foto: IDRD

Con la disputa de eventos en cinco disciplinas como en ciclismo, patinaje, automovilismo, squash y tenis, comienza ya en forma la temporada deportiva 2026 para el Equipo?Bogotá, que tendrá un calendario bastante agitado tanto en el plano nacional como a nivel internacional, en el que seguirá avanzando la ruta hacia los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

El ciclismo tendrá su fiesta en los Campeonatos Nacionales de Ruta Élite, Sub-23 y Juveniles, en Zipaquirá y municipios aledaños, que definirán a los portadores del tricolor nacional en las carreteras de Colombia y el mundo durante este año.

Serán 652 deportistas en todas las categorías, entre los cuales hay cerca de 40 representantes de Bogotá, entre los que se destacan, en categoría élite, Javier Jamaica (NU Colombia), Wílmar Paredes (Team Medellín EPM), Brandon Rojas Vega (GW Erco Sportfitness), Cristian Torres, César Guávita, Vladimir López y Juan Nicolás Becerra (los 4 del IDRD-Liga de Bogotá), en hombres, así como Jennifer Camila Sánchez (Ciclismo Capital Fundación Gero), Camila Valbuena, Karen Lorena Villamizar, Laura Sanguino y Paula Andrea Ossa -paraciclista- (todas del Equipo Bogotá-IDRD-Licibog), y Luisa Guevara, Jeanie Milena Salcedo y Jessica Marcela Parra (Liga de Ciclismo de Bogotá).

La expectativa está en el desempeño del equipo de mujeres, especialmente con la llegada de las experimentadas Camila Valbuena y Karen Lorena Villamizar, con quienes seguramente se estará en la disputa de las carreras.

Y en Sub-23 sobresalen los nombres de Karol Herrera (Ciclismo Capital Fundación Gero), Valentina Quintero, Mariana Cárdenas y Valentina Molano (Equipo Bogotá-IDRD-Licibog), en mujeres, y Nicolás Alba (Ciclismo Capital) y Lenin Pareja (Team Kronos), entre los hombres.

Este jueves se disputan las jornadas contrarreloj en Zipaquirá y alrededores, para todas las categorías así: 13.2 kms para las damas juveniles, 26.1 kms para damas Sub-23 y élite, y hombres juveniles, para finalizar con 44 kms para los hombres Sub-23 y élite.

El viernes será la ruta de los juveniles en el circuito del Autódromo de Tocancipá, 67.5 kms para las damas juveniles y 81 kms para los hombres y mujeres sub-23. El sábado será la ruta de las damas élite y los hombres sub-23, entre Sopó y Guasca, sobre 124.5 kms, y el domingo la ruta de los hombres élite entre Zipaquirá y municipios aledaños, con salida y llegada en el Mirador Salinas, sobre 209.9 kms.

Otros compromisos

En cuanto a los otros compromisos, en el patinódromo del PRD se hará la V Válida Nacional Interclubes de Patinaje de Carreras, con la participación de más de 600 deportistas de 140 clubes de 23 ligas del país, y que tendrá toque internacional por la presencia de patinadores invitados de India, Venezuela, Ecuador, Argentina, El Salvador, Guatemala, Perú y Brasil.

Gabriela Rueda, Manuela Rodríguez, Mariana Imitola, lideran la delegación bogotana que espera sumar buenos puntos y afianzarse en los primeros lugares del escalafón, de cara al selectivo nacional.

En el automovilismo, en los karts, estará el piloto Sebastián Garzón en la II Parada del Winter ROK Cup USA en Orlando, Florida, en los Estados Unidos, en la que es tercero.

El ciclismo, pero de BMX Racing, tendrá en Cali las válidas I y II de la Copa Nacional, mientras el squash verá a Juan Camilo Vargas eh el Windy City Open en Chicago, Estados Unidos, y en el Club La Colina en Bogotá a los nuevos talentos en el Campeonato Nacional Junior.

Finalmente, el tenis tendrá acción en la Copa Davis, en Casablanca, Marruecos, donde Colombia visitará a los africanos en la fase clasificatoria; en el equipo nacional están los bogotanos Adriá Soriano Barrera y Juan Sebastián Gómez.