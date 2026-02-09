Resultados de las loterías y chances de este domingo 8 de febrero de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 8 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:
ANTIOQUEÑITA FEST DIA 4145 serie 4
CHONTICO FEST DIA 1535 serie 8
PAISITA FEST DIA 5876 serie 7
SINUANO FEST DIA 7642 serie 1
CARIBEÑA FEST DIA 4103 serie 3
CULONA FEST DIA 4099
MOTILON FEST DIA 3493 serie 7
ANTIOQUEÑITA FEST TARDE 6149 serie 1
SAMAN FESTIVO 8730
PAISITA FEST NOCHE 7779
DORADO FEST NOCHE 3989 serie 4
CHONTICO FEST NOCHE 7467 serie 1
PIJAO FESTIVO 2733 serie 4
CULONA FEST NOCHE 3233
ASTRO LUNA 4016 CANCER
SINUANO FEST NOCHE 4137 serie 0
CARIBEÑA FEST NOCHE 3938 serie 5
CAFETERITO FEST NOCHE 0956 serie 4
FANTASTICA FESTIVA serie 0451 serie 0
MOTILON FEST NOCHE serie 7038 serie 0