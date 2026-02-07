Bogotá amplía sus puntos de pago para multas de tránsito y acuerdos de pago

Foto: Secretaría Distrital de Movilidad.

Con el objetivo de mejorar la experiencia a la ciudadanía y facilitar los trámites y acercar los servicios, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) puso en operación un nuevo convenio de recaudo que amplía los puntos de pago para multas de tránsito y acuerdos de pago, a través de corresponsales autorizados del Banco de Occidente.

Los corresponsales de pago se encuentran ubicados en diferentes sectores de la ciudad e incluyen supermercados, droguerías y comercios afiliados, entre otros establecimientos, lo que amplía la cobertura de los canales de recaudo como lo son:

Grupo Éxito

Farmatodo

Efecty

Punto de Pago

Oxxo

SuperGiros

Puntored

Gana

Banco Caja Social

Con esta estrategia, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) no solo amplía la cobertura de sus servicios, sino que reduce desplazamientos innecesarios, descongestiona los puntos de atención presencial y promueve una cultura de pago oportuno de las obligaciones de tránsito, así como prevenir procesos de cobro coactivo y posibles embargos por mora en las obligaciones.

Además a los puntos físicos, la ciudadanía puede realizar el pago de sus multas de tránsito y acuerdos de pago de manera 100 % en línea a través de PSE, ingresando a la página web de la entidad www.movilidadbogota.gov.co. Esta opción digital permite pagar desde cualquier lugar, en cualquier momento, de forma segura y sin necesidad de desplazarse.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) invita a la ciudadanía a ponerse al día con Bogotá y cumplir oportunamente con las obligaciones de tránsito, recordando que hacerlo a tiempo evita sanciones adicionales, contribuye a la movilidad y la seguridad vial de la ciudad.