Asista a la salida MTB al Alto de la Viga este domingo 15 de febrero

Foto: IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a las y los amantes de la bicicleta y la actividad deportiva a vivir una experiencia al aire libre, llena de adrenalina y conexión con la montaña en la Salida MTB o ciclomontañismo al Alto de la Viga en los Cerros Orientales de Bogotá, un recorrido exigente que pondrá a prueba tu resistencia y habilidades. ¡Conoce los detalles y participa!

Si deseas asistir al evento recuerda que debes realizar inscripción previa, la cual estará abierta hasta el 11 de febrero de 2026 o hasta completar cupos, en un horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Ingresa haciendo clic aquí, reserva tu cupo y para conocer todos los detalles.

Requisitos salida MTB o ciclomontañismo al Alto de la Viga

Ser mayor de 18 años.

Bicicleta MTB en buen estado.

Casco, guantes y elementos de protección.

Kit de despinche.

Cupo máximo: 200 personas.

Más detalles