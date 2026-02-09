    • Bogotá Deportes

    Asista a la salida MTB al Alto de la Viga este domingo 15 de febrero

    Diana Becerra Publicado el

    Foto que muestra personas montando bicicleta Foto: IDRD

    El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a las y los amantes de la bicicleta y la actividad deportiva a vivir una experiencia al aire libre, llena de adrenalina y conexión con la montaña en la Salida MTB o ciclomontañismo al Alto de la Viga en los Cerros Orientales de Bogotá, un recorrido exigente que pondrá a prueba tu resistencia y habilidades. ¡Conoce los detalles y participa!

    Si deseas asistir al evento recuerda que debes realizar inscripción previa, la cual estará abierta hasta el 11 de febrero de 2026 o hasta completar cupos, en un horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Ingresa haciendo clic aquí, reserva tu cupo y para conocer todos los detalles.

    Requisitos salida MTB o ciclomontañismo al Alto de la Viga

    • Ser mayor de 18 años.
    • Bicicleta MTB en buen estado.
    • Casco, guantes y elementos de protección.
    • Kit de despinche.

    Cupo máximo: 200 personas.

    Más detalles

    • Fecha: Domingo 15 de febrero de 2026.
    • Hora: 6:00 a. m.
    • Punto de encuentro: Torre del Reloj del Parque Nacional, en la carrera Séptima con calle 36.
    • Nivel: Media – Alta

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Diana Becerra
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte