Taller gratis de danza urbana en la Casona de la Danza en Bogotá este 10 de febrero

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) te invita al taller gratis ‘Fundamentos y Técnicas del Movimiento en la Danza Urbana’, un taller práctico de danza urbana, enfocado en el estudio de fundamentos y técnicas de movimiento aplicables a diversos estilos del street dance y a la danza en general, que se realizará en la Casona de la Danza de Bogotá, el martes 10 de febrero de 2026 a las 4:00 p. m. La entrada es gratis ¡Inscríbete ingresando AQUÍ!

El espacio aborda principios como el groove, la musicalidad, el control corporal, la coordinación y la exploración del movimiento, promoviendo en las y los participantes el desarrollo técnico y la construcción de una identidad propia desde una perspectiva artística.

El taller será dirigido por Andrés Anvar, artista escénico y formador en danza urbana con 26 años de trayectoria en el sector dancístico.

Te recordamos la información de este taller para que lo disfrutes con amigos. ¡No se lo pierdan, es gratis!

Lugar: Casona de la Danza.

Dirección: carrera Primera #17-01

Fecha: el lunes 9 de febrero de 2026.

Hora: 11:00 a. m.

Entrada: libre hasta completar aforo.

¡No te lo pierdas!