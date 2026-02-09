Incautados 21 celulares con reporte de hurto y manipulación en operativo en la calle 13, centro de Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.

En un operativo de inspección y control, la Policía de Bogotá, bajo el liderazgo de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y en articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), que se extendió por más de tres horas durante la tarde de este viernes 6 de febrero de 2025, se adelantó la verificación de dispositivos móviles para identificar equipos hurtados o intervenidos de manera irregular en locales comerciales de este punto de la localidad de Los Mártires. Esta acción deja 21 celulares incautados con reportes de hurto.

Durante la intervención, uniformados de la Policía y funcionarios de la Secretaría de Seguridad llegaron de manera sorpresiva, en un amplio despliegue, a un reconocido centro comercial de la zona, donde inspeccionaron de forma minuciosa siete establecimientos dedicados a la venta y reparación de celulares, atendiendo múltiples denuncias ciudadanas sobre la posible comercialización de equipos robados en este sector de la ciudad.

“Con estos operativos buscamos hacerle frente al hurto de celulares en Bogotá. Cuando atacamos los puntos de comercialización ilegal, protegemos a la ciudadanía y desincentivamos este delito que tanto afecta a los ciudadanos”, afirmó el secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo.

Durante la jornada se revisaron docenas de celulares mediante la verificación de los códigos IMEI. Como resultado, se incautaron seis teléfonos móviles con reporte de hurto, 15 equipos con evidentes signos de manipulación y tres computadores por manipulación y por que no contaban con la documentación que acreditara su procedencia legal.

Todos los dispositivos tecnológicos quedaron a disposición de la autoridad competente para adelantar los trámites correspondientes.

Estas acciones hacen parte de los controles permanentes que adelantan las autoridades para combatir el hurto de celulares y la comercialización irregular de dispositivos en zonas de alta afluencia comercial.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar el hurto de celulares y a conservar el número IMEI, información clave para facilitar los procesos de verificación, bloqueo y eventual recuperación de los equipos.

En en caso de que alguien sea víctima de un delito, se puede comunicar con el Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), al (601) 377 9595, extensión 1137.