    Barrios de Bogotá que tienen cortes de agua este 9 de febrero

    Foto que muestra trabajadores del Acueducto de BogotáFoto: Acueducto de Bogotá

    Este lunes 9 de febrero de 2026 hay cortes de agua en Bogota? por obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) que buscan mejorar el suministro del agua en las localidades. Por ello conoce en qué zonas se presentarán estos cortes.

    Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

    Localidad de Barrios Unidos

    La Castellana, Rionegro. De la Carrera 45 a la Transversal 60C, entre la Calle 90 a la Calle 100. Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Instalación macromedidor.

    Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios durante el corte de agua:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes, consúmela antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparacio?n de alimentos.
    • La EAAB prestara? el servicio de carrotanques con prioridad a cli?nicas, hospitales y centros de alta concentracio?n de pu?blico, los cuales se pueden solicitar en la Acuali?nea 116.

