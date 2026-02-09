Barrios de Bogotá que tienen cortes de agua este 9 de febrero

Foto: Acueducto de Bogotá

Este lunes 9 de febrero de 2026 hay cortes de agua en Bogota? por obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) que buscan mejorar el suministro del agua en las localidades. Por ello conoce en qué zonas se presentarán estos cortes.

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Localidad de Barrios Unidos

La Castellana, Rionegro. De la Carrera 45 a la Transversal 60C, entre la Calle 90 a la Calle 100. Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Instalación macromedidor.

Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios durante el corte de agua: