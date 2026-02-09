Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este lunes 9 de febrero

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este lunes 9 de febrero de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!

Según el reporte del IDIGER, para este lunes se espera en Bogotá:

En la madrugada, se estima cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

Para la mañana, se espera cielo mayormente nublado y predominio de tiempo seco.

Durante la tarde, se espera cielo mayormente nublado y probabilidad de ocurrencia de lluvias ligeras en las localidades de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.