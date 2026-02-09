    • Bogotá

    Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este lunes 9 de febrero

    Diana Becerra Publicado el

    Foto panorámica de Bogotá.Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

    En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este lunes 9 de febrero de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!

    Según el reporte del IDIGER, para este lunes se espera en Bogotá:

    • En la madrugada, se estima cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.
    • Para la mañana, se espera cielo mayormente nublado y predominio de tiempo seco.
    • Durante la tarde, se espera cielo mayormente nublado y probabilidad de ocurrencia de lluvias ligeras en las localidades de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar.

    ¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

    En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.

    1. Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa
    2. En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice ‘Otros mapas’ y selecciona el que dice ‘Lluvias’.
    3. Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
    4. Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Diana Becerra
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte