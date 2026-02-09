Reviva la historia de Jorge Eliécer Gaitán a través de los recomendados de BibloRed

Foto: BibloRed

Por frases icónicas como “Yo no soy un hombre, soy un pueblo” y “El pueblo es superior a sus dirigentes”, Jorge Eliécer Gaitán será recordado siempre, en un año más de su natalicio (1898 en el barrio Las Cruces de Bogotá), la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) a través de de la Biblioteca Pública FUGA, te recomienda 5 libros sobre la historia política política de Colombia; así como otros recursos de la Biblioteca Digital de Bogotá para entender su figura y legado. ¡Conócelos!

Además de su recordada carrera política, Jorge Eliécer Gaitán fue un destacado jurista, escritor, profesor; por lo que varios textos y libros suyos quedaron para la posteridad y también fueron objeto de análisis para posteriores.

Libros recomendados de la Biblioteca Pública FUGA

Antología del pensamiento político colombiano: “Es una publicación del Banco de la República cuya selección de textos constituyentes estuvo a cargo del eminente historiador antioqueño Jaime Jaramillo Uribe, al igual que el cuidado editorial, introducción y notas biográficas y bibliográficas. Esta antología reúne textos producidos por políticos e intelectuales de Colombia ya desaparecidos que influyeron decisivamente en la formación de las tendencias de la opinión política colombiana. A través de dicha producción intelectual, con la forma del mensaje político, el discurso, la intervención parlamentaria, la epístola, el reportaje periodístico, se puede conocer la posición de personalidades frente a los más importantes problemas de la sociedad y del Estado. Esta antología se acopla a la bipartición de los partidos políticos tradicionales de Colombia por cuanto son los que mayor influencia han tenido en la historia política nacional. En este compendio se haya lo más preciso, lo más profundo y lo más amplio del pensamiento político de los siglos XIX y XX”.

Manual de historia colombiana: creación y violencia en Colombia: «Colombia ha vivido en la cultura de la violencia y la memoria del dolor. Por eso es necesario recordar su historia. Solo purificándose de la guerra y sus secuelas, la nación podrá liberarse de la fatalidad y del odio, de la soledad y del sufrimiento externo. De este modo, conquistará su redención en sí misma y para sí misma, en términos de colectividad. Convocar al ausente que vive en nosotros, permitirá el encuentro con nuestras historias personales y colectivas, al auto examen del espejo, la crítica del laberinto, el forcejeo con la sombra, la catarsis ancestral y el abrazo con el árbol tutelar».

Documentos para una biografía: «Jorge Eliecer Gaitán Ayala (1903-1948). Fue un político, escritor y jurista colombiano, alcalde de Bogotá, ministro, congresista y candidato a presidente del partido liberal a la presidencia de la república para el período 1946-1948. Su asesinato en Bogotá produjo enormes protestas populares a nivel nacional conocidas como el bogotazo, y el inicio de un periodo conocido en la historia del país como la violencia».

Las ideas socialistas en Colombia: «Entre quienes han planteado la necesidad de vincular las ideas socialistas a las plataformas del partido liberal colombiano, existen dos posiciones: La primera consiste en utilizar las ideas socialistas como un recurso de salvación, con el fin de superar las periódicas crisis del partido liberal. La segunda en cambio, busca a conciencia, instaurar el socialismo en Colombia a través del partido liberal, utilizando la fuerza afectiva que éste tiene sobre las masas. A esta última posición táctica adhirió Gaitán, quien se vinculó al partido liberal para poner en práctica los planteamientos consignados en su tesis de grado, donde demostró que la solución a los múltiples problemas económicos, políticos y sociales de nuestro país, se halla en la aplicación de las ideas socialistas. Por ello, quienes quieren conocer a Gaitán, deben estudiar sus planteamientos ideológicos desde la óptica del socialismo con el cual siempre comulgó y por el cual luchó, y entender que su ingreso al liberalismo fue su táctica de batalla”.

Jorge Eliécer Gaitán / obras selectas: «Más de tres decenios transcurridos desde su inmolación aportan la suficiente perspectiva para evaluar al mártir liberal en su justa dimensión histórica, y, también, para analizar su trascendencia como caudillo de un pueblo en una de las coyunturas más decisivas de su evolución social».

Recomendaciones de la Biblioteca Digital de Bogotá

Exposición digital “Los bogotanos del Bogotazo” publicada en el año 2023: a 75 años del Bogotazo, se recuperan testimonios recolectados en 2018 mediante maratones de co-creación con adultos mayores, con el fin de divulgar las memorias descentralizadas del suceso que cambió la historia del país. Explora las narrativas populares y la memoria colectiva en torno a lo que significó Gaitán para la vida social, barrial y familiar de la ciudad.