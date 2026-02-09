14.000 hogares de Ciudad Bolívar tendrán internet gratuito con el programa Conexión Social

Secretaría de Integración Social.

Ciudad Bolívar dio un paso importante para cerrar la brecha digital con la llegada de internet gratuito para los hogares más vulnerables a través del programa ‘Conexión Social, Bogotá me conecta’, una iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá, liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social en alianza con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).

oberto Angulo, secretario de Integración Social aseguró: “La conexión a internet gratis permite que los miembros de un hogar se conecten con los servicios del Distrito, lo que se convierte en la política social del futuro. Ciudad Bolívar tiene alrededor de 14.000 cupos para acceder al programa de Conexión Social, la más grande cobertura que hemos abierto hasta el momento. Ya estamos en las localidades de Bosa, Suba, Kennedy y Rafael Uribe Uribe”.

Ciudad Bolívar es una de las localidades más grandes de Bogotá y con mayor concentración de población que aún no cuentan con conexión a internet en sus hogares, situación que dificulta el acceso al estudio, al trabajo, a la información, al entretenimiento y a los servicios digitales.

Luz Rodríguez, beneficiaria del servicio, manifestó: “Estoy muy contenta con este beneficio. Soy habitante del barrio Arborizadora Baja y me voy a ahorrar lo del internet, y ese dinero me va a ayudar para apoyar otros gastos de mi canasta familiar. Además, como madre cuidadora de dos niños con discapacidad, este servicio me facilita muchas cosas, mis hijos van a poder formarse virtualmente y hasta yo voy a estudiar y aprender algo que me sirva para emprender.”

Los hogares que accedan al programa recibirán:

Internet gratuito de 25 megas, instalado en el hogar.

Acceso a una plataforma educativa, con cursos y contenidos para estudio, trabajo, emprendimiento y cuidado.

9.700 hogares priorizados con estudiantes, personas cuidadoras o personas con discapacidad recibirán computadores portátiles para facilitar su acceso al mundo digital.

El trámite para obtener el servicio de internet gratuito es personal, fácil y completamente gratuito. Las personas interesadas en saber si pueden acceder a este beneficio pueden acercarse con su documento de identidad al Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Arborizadora Alta o llamar a la línea 601 3714000, opción 4.

Conexión Social, Bogotá me conecta permite que las niñas, niños y jóvenes estudien, que personas cuidadoras accedan a la formación y que más ciudadanos puedan buscar empleo, emprender o comunicarse con sus seres queridos. Los hogares priorizados están en los estratos 1 y 2, clasificados entre los niveles A1 a C9 del Sisbén.

Con este programa, la localidad avanza como un territorio más conectado, con nuevas oportunidades y una mejor calidad de vida para sus habitantes. ¡En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa trabajamos por la inclusión social y por las familias más vulnerables!