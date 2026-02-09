Temporada 2026 de la Filarmónica de Bogotá: agéndese y disfrute de un viaje sonoro del romanticismo a lo contemporáneo

Foto: Orquesta Filarmónica de Bogotá

‘De lo Romántico a lo Moderno’, se denomina la Temporada 2026 de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) que durante este año tendrá 45 semanas de música con el estilo de su orquesta. Serán 23 semanas durante el primer semestre y 22 en el segundo semestre. Aquí te contamos como será este viaje en el que se interpretarán algunas de las obras más destacadas del universo sinfónico. Este periplo fantástico que inicia partir del sábado 31 de enero de 2026. ¡Espera pronto más!

Agenda de la temporada de la Orquesta Filarmónica de Bogotá durante 2026

Te compartimos la información para que conozcas más detalles de lo que podrás vivir en 2026 de la mano de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB). ¡Toma nota!

Compositores se interpretarán durante 2026

Mahler, Debussy, Bach, Wagner, Sibelius, Mendelssohn, Mozart, Britten, Rajmáninov, Respighi, Brahms, Rimski-Kórsakov, Ravel, Beethoven, Shostakóvich, Chaikovski, Haydn, Skriabin, Albéniz y Strauss. Además de colombianos como Adolfo Mejía y Blas Emilio Atehortúa.

Directores extranjeros provenientes de cuatro continentes

Al frente de la Orquesta estarán más de veinte: Stefan Lano (EE. UU.), Svetoslav Borisov (Bulgaria – Alemania), Eckart Preu (Alemania), Peter Donohoe (Inglaterra), José Antonio Méndez (Cuba), Bruno Ferrandis (Argelia – Francia), Wilson Hermanto (Indonesia – EE. UU.), Rune Bergmann (Noruega), Jose Luis López-Antón (España), Robin O´Neill (Inglaterra), Enrique Diemecke (México), Paolo Bortolameolli (Chile – Italia), Patrick Fournillier (Francia), Chuhei Iwasaki (Japón), Fabio Mechetti (Brasil), David Greilsammer (Israel), Pedro Pablo Prudencio (Chile), Philippe Bernold (Francia), Guerassim Voronkov (Rusia), Daniel Abad Casanova (España), Scott Terrell (EE. UU.), Earl Lee (Corea – Canadá), Tomás Grau (España).

Talento colombiano que dirigirá a la Filarmónica de Bogotá

Juan Pablo Valencia (radicado en España) y Rubián Zuluaga (quien hasta 2025 fue nuestro director asistente); además de una consagrada directora de orquesta que se encargará de un programa especial para conmemorar la semana de la mujer. Su nombre será una grata sorpresa.

Solistas internacionales invitados

El grupo también es diverso y generoso, entre otros estarán Marcos Madrigal (piano, Cuba); Pacho Flores (trompeta, Venezuela); Tatiana Samouil (violín, Rusia – Bélgica); Peter Donohoe (piano, Inglaterra); Nikolai Medvedev (piano, Rusia); Ilya Kaler (violín, Rusia); Judith Jáuregui (piano, España); Luthando Qave (barítono, Sudáfrica), Sami Junnonen (flauta, Finlandia); Scipione.