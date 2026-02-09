Tenga cuidado con los mensajes de texto que prometen pagos en efectivo: son una estafa

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad

Es por esto que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) hace un llamado urgente a todos los bogotanos y bogotanas para que estar alertas y no caigan en la modalidad de estafa, que está circulando por mensajes de texto (SMS). ¡Cuidado!

Los delincuentes están enviando mensajes que parecen ser de empresas de envíos de giros o entidades confiables y prometen falsos pagos en efectivo a tu nombre. En el texto se incluyen enlaces sospechosos que, al hacer clic, te llevan a páginas falsas diseñadas para robar tu información personal, tus datos bancarios, tus contraseñas o tus claves.

¿Qué hacer si te llega un mensaje de texto así a tu celular?

Mantén la calma y sigue estas recomendaciones de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ):

No haga clic.

No comparta sus datos.

No reenvíe el mensaje.

Bloquee el número.

Estos enlaces pueden instalar malware en tu celular o dirigirte a páginas que simulan ser legítimos para robar tu información sensible. Recuerda: ningún banco, entidad financiera o casa de envíos de giros legítima te pedirá datos o que abras enlaces por SMS para entregarte dinero.

“El llamado es a que la ciudadanía tome precauciones y atienda estas recomendaciones. No se deben compartir datos personales o financieros ni abrir enlaces enviados por mensajes de texto o correo electrónico. Los bancos nunca solicitarán este tipo de información a través de estas comunicaciones”, señaló César Restrepo, secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Esta forma de delito se conoce como phishing y busca cometer fraudes, suplantación de identidad o acceso ilegal a cuentas bancarias.

¿Qué hacer si tienes dudas o ya fuiste víctima?

Verifica siempre cualquier información a través de los canales oficiales de la entidad.

Reporta el caso inmediatamente al CAI Virtual (@caivirtual en redes o https://caivirtual.policia.gov.co).

También puedes comunicarte con el Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) al teléfono (601) 377 9595, opción 5, extensión 1137.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.