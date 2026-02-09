Acueducto de Bogotá identificó en controles a 62 empresas con conexiones irregulares de alcantarillado y sin tratamiento de aguas

Foto: Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) presentó los resultados más recientes del proceso de verificación adelantado durante los últimos dos meses a 150 empresas de los sectores farmacéutico, químico y de alimentos, entre otros, que generan aguas residuales no dométicas.

Este ejercicio, liderado por equipos te?cnicos de la EAAB, tiene como propo?sito garantizar el buen uso del sistema de alcantarillado, el cumplimiento de la normativa de vertimientos y la proteccio?n de la infraestructura que presta servicio a toda la ciudad.

Avances significativos en el sector empresarial

De las 150 visitas consolidadas, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) destaca resultados positivos que reflejan esfuerzos de las empresas en materia de gestio?n de aguas residuales:

73% cuentan con algu?n tipo de tratamiento

57% ha realizado la caracterizacio?n de sus vertimientos, lo cual refleja un nivel medio de cumplimiento frente a la normatividad ambiental vigente.

16% de las empresas han implementado tecnologi?as limpias, como recirculacio?n de agua, paneles solares o maquinaria de bajo consumo.

13% de las empresas realizan aprovechamiento de agua lluvia.

93 empresas no presentan conexiones erradas o no adecuadas Irregularidades que requieren correctivos.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) tambie?n detecto? situaciones que comprometen el buen funcionamiento del alcantarillado y que requieren acciones inmediatas por parte de los responsables, entre ellas:

21 conexiones erradas al sistema de alcantarillado.

41 vertimientos sin tratamiento previo.

45 empresas no han realizado la caracterizacio?n de sus vertimientos.

La EAAB realizara? seguimiento a cada uno de estos casos para garantizar la implementacio?n de los planes de mejoramiento correspondientes.

Acompan?amiento te?cnico para mejorar el cumplimiento

Durante las visitas, los equipos de la EAAB brindaron orientacio?n te?cnica sobre manejo adecuado de descargas, optimizacio?n de procesos y ajustes necesarios para cumplir con la normativa vigente. Los informes entregados permiten a las empresas identificar oportunidades de mejora, fortalecer sus sistemas internos y reducir riesgos de sanciones.

Compromiso con la gestio?n ambiental de Bogota?

La EAAB reitera que la adecuada gestio?n de las aguas residuales es una responsabilidad compartida. El cumplimiento normativo protege la infraestructura de alcantarillado, previene la contaminacio?n, mejora la calidad del agua y contribuye al bienestar ambiental de la ciudad.

La entidad continuara? desarrollando acciones de vigilancia, acompan?amiento te?cnico y control, con el fin de promover la cultura del cumplimiento y asegurar un servicio de alcantarillado sostenible para Bogota?.