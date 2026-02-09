Ya puede consultar y pagar su impuesto predial de 2026 en Bogotá

Secretaría de Hacienda

El pago oportuno de obligaciones tributarias evita intereses, sanciones y posibles procesos de cobro, y contribuye directamente a la sostenibilidad financiera y al desarrollo social de la capital del país. Ya puedes consultar y pagar tu impuesto predial 2026 en línea a través del botón Pagos Bogotá de la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH). Recuerda que tienes la opción de hacer un aporte voluntario sobre el valor del impuesto (hasta el 10 %), y contribuyes a programas y proyectos para el desarrollo urbano y social.

¿Qué es el aporte voluntario en el pago de impuestos en Bogotá y cómo funciona?

Es una contribución adicional que puedes sumar al momento del pago (hasta el 10 % del valor del impuesto). Aplica para predial, vehículos e Industria y Comercio (ICA).

En 2025, el aporte voluntario sumó cerca de 1.600 millones de pesos y contó con más de 24 000 aportantes. 869 millones de pesos en predial, 706 millones en vehículos y 11 millones en ICA.

¿Cómo consultar y pagar el predial 2026 en Pagos Bogotá?

Ingresa al botón Pagos Bogotá ubicado en la parte superior derecha del sitio web de la Secretaría de Hacienda.

Haz clic en Predial 2026.

Llena los datos solicitados.

Revisa el valor, decide si quieres incluir el aporte voluntario y paga.

¿Vas a pagar por cuotas el predial de Bogotá?

Usa el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC), para diferirlo en cuatro cuotas iguales y sin intereses. Para acceder debes presentar la declaración inicial en la Oficina Virtual hasta el 8 de mayo de 2026.

Fechas de pago del SPAC predial

Primera cuota: 5 de junio.

Segunda cuota: 14 de agosto.

Tercera cuota: 2 de octubre.

Cuarta cuota: 4 de diciembre.

Impuesto de vehículos 2026

Para el impuesto de vehículos las facturas estarán disponibles en el botón Pagos Bogotá a partir del 1° de febrero. Si necesitas pagar antes (por ejemplo, por un trámite), puedes ingresar a la Oficina Virtual para realizar tu declaración y pago.

Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) para vehículos

En 2026, el impuesto de vehículos se puede pagar por el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC), en dos cuotas sin intereses. Para acceder debes presentar la declaración inicial en la Oficina Virtual hasta el 12 de junio.

Fechas de pago del SPAC vehículos

Primera cuota: 3 de julio de 2026.

Segunda cuota: 4 de septiembre de 2026.

Descuento por pronto pago

Si pagas en el primer plazo puedes acceder al 10 % de descuento. Estas son las fechas para predial y vehículos en 2026.

Predial

Hasta el 17 de abril de 2026: paga con 10 % de descuento.

Hasta el 10 de julio de 2026: paga sin descuento (fecha límite).

Vehículos

Hasta el 15 de mayo de 2026: paga con 10 % de descuento.

Hasta el 24 de julio de 2026: paga sin descuento (fecha límite).

Cabe resaltar que, la Secretaría de Hacienda no solicita el envío de dinero a cuentas bancarias personales, ni a través de aplicaciones externas.