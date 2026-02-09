Remezón en cargos estratégicos de la Policía Nacional

En las últimas horas el Gobierno Nacional ordenó el relevo en dos de los cargos más sensibles de la Policía como son la Dirección de Inteligencia y Antinarcóticos, unidades en las que están soportadas las más trascendentales políticas del país como es la lucha contra los grupos al margen de la ley y antidrogas.

Si bien es cierto en los últimos días se han dado los golpes más duros contra los grupos ilegales como el Ejército de Liberación Nacional ELN, clan del Golfo, las disidencias de alías «Iván Mordisco» y «Calarca», el compromiso es intensificar las operaciones contra los cabecillas de estas estructuras.

Y es que luego de la visita y reunión del presidente Gustavo Petro a los Estados Unidos donde se reunió con su homólogo Donald Trump, el mandatario nacional se comprometió a dar con el paradero de los más altos Jefes de estas estructuras ilegales como alías «Pablito», «Iván Mordisco» y «Chiquito Malo».

Ante este anuncio, la Dirección General tomó la decisión de asignar dos altos oficiales de larga trayectoria en inteligencia y lucha contra bandas criminales y narcotráfico.

Estén fin de semana el director General de la Institución General William Rincón dispuso del relevo de la Dirección de Antinarcóticos por lo fue nombrado el General Willam Castaño, quien viene de la Policía Metropolitana de Medellín, donde lideró la más férrea lucha contra las bandas delincuenciales y el crimen Organizado .

Con 33 años de carrera institucional se ha desempeñado de manera sobresaliente en diferentes cargos que se le han asignados, entre ellos, Jefe de las Seccionales de Inteligencia de la Metropolitana de Barranquilla, Risaralda, Pereira, Cúcuta y Valle de Aburra.

Asimismo, como Subdirector de Inteligencia Policial Encargado, Comandante del Departamento de Policía de Sucre y Comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio, Jefe Área Control Portuario y Aeroportuario y Jefe Área Investigaciones y Operaciones, Jefe de Área Administrativa de la Dirección de Inteligencia Policial.

Por sus resultados el mando institucional y en representación de la Policía Nacional de Colombia, es designado como oficial de enlace en la agregaduría de Gran Bretaña.

Actualmente ostenta los títulos de Administrador de Empresas y Policial, así como Simposio Internacional de Criminalística e Investigación Criminal que lo acreditan como un oficial altamente capacitado, en su hoja de vida le figuran 309 felicitaciones y 83 condecoraciones».

En el cargo de la Dirección de Inteligencia llegará el General Ricardo Sánchez, quien viene de liderar la lucha contra todas la cadenas del fenómeno del narcotráfico en todo el país.

Por: Carlos Martinez