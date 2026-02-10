A Bosa llega la Unidad Móvil Agencia de Empleo, asista hasta el 14 febrero
Foto: Portal Bogotá
La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, a través de su Unidad Móvil de Atención llega a las localidades y barrios para acercar a los bogotanos y bogotanas que están en búsqueda de empleo, cursos de hoja de vida y otros servicios para que conectes con el mundo laboral. Asiste desde el lunes 9 al sábado 14 de febrero de 2026, al Centro Comercial Paseo Villa del Río en Bosa, en el suroccidente de Bogotá. Además, accede a vacantes laborales disponibles con empresas aliadas.
Tipo de estímulo:
Empleo
Beneficios:
¿Vives en el sur y surocciente de Bogotá y estás buscando empleo? ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ el futuro laboral mejor es posible. Esta vez no tienes que ir lejos: el Empleo sobre Ruedas llega a ti. Accede a vacantes disponibles con la Unidad Móvil de Atención.
Asiste desde el lunes 9 al 14 de febrero de 2026 y accede gratis a:
- Accede a vacantes laborales disponibles con empresas aliadas.
- Ofertas de formación.
- Conexión a puestos de trabajo y vacantes laborales con ‘Talento Capital’.
- Asesoría para tu hoja de vida y empresarios/as.
- Registro de hoja vida en la plataforma de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.
Requisitos:
Lleva tu hoja de vida, documento de identidad y accede gratis.
¿Cómo aplicar?
Asiste al Centro Comercial Paseo Villa del Río, ubicado en la diagonal 57C sur #62-60 en la localidad de Bosa, a pocas cuadras de la estación Madelena de TransMilenio. La Unidad Móvil de Atención prestará servicios con horarios de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y el sábado de 8:00 a. m. a 12:00 m.
La unidad está equipada como una oficina itinerante de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, con rampa de acceso para personas con movilidad reducida, carpas, sillas, televisor, cabina de sonido y paneles solares. Allí, los asistentes podrán registrar su hoja de vida, recibir orientación personalizada, postularse a vacantes y participar en procesos de selección en tiempo real.
La Unidad Móvil de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá recorrerá la capital en sus localidades cada semana. Para conocer la programación y vacantes disponibles a las que puedes postularte desde este espacio, puedes consultar en Portal Bogotá, ingresando a: https://bogota.gov.co/tag/trabajo-si-hay-en-bogota
Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ y servicios de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.
Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.