A Bosa llega la Unidad Móvil Agencia de Empleo, asista hasta el 14 febrero

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, a través de su Unidad Móvil de Atención llega a las localidades y barrios para acercar a los bogotanos y bogotanas que están en búsqueda de empleo, cursos de hoja de vida y otros servicios para que conectes con el mundo laboral. Asiste desde el lunes 9 al sábado 14 de febrero de 2026, al Centro Comercial Paseo Villa del Río en Bosa, en el suroccidente de Bogotá. Además, accede a vacantes laborales disponibles con empresas aliadas.

Tipo de estímulo: Empleo

Ofertas de formación.

Conexión a puestos de trabajo y vacantes laborales con ‘Talento Capital’.

Asesoría para tu hoja de vida y empresarios/as.

Registro de hoja vida en la plataforma de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Requisitos: Lleva tu hoja de vida, documento de identidad y accede gratis.