Postúlese a las ofertas de empleo que trae el SENA

¿Estás buscando empleo en Bogotá? Accede a 619 vacantes laborales que trae el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a través de su Agencia Pública de Empleo (APE). Se trata de vacantes con perfiles que responden a las necesidades actuales del mercado y que se encuentran en alta demanda por parte de empresas en la capital del país.

Tipo de estímulo: Empleo

Beneficios: La oferta incluye cargos para personas con y sin experiencia laboral, así como oportunidades dirigidas a profesionales, técnicos, tecnólogos, auxiliares, operarios y perfiles del sector TIC. Este portafolio refleja el compromiso de la Entidad con la empleabilidad, la inclusión y el desarrollo productivo de la ciudad. Actualmente, la Agencia Pública de Empleo del SENA en Bogotá concentra su mayor número de vacantes en los siguientes grupos: Personas sin experiencia: 161 oportunidades

161 oportunidades Profesionales: 119 oportunidades

119 oportunidades Técnicos y tecnólogos: 114 oportunidades

114 oportunidades Perfiles TIC: 102 oportunidades

102 oportunidades Auxiliares y operarios: 93 oportunidades A estas se suman 28 vacantes internacionales y dos oportunidades dirigidas a personas con discapacidad.

Requisitos: Para acceder a estas vacantes, los ciudadanos deben estar inscritos en la Agencia Pública de Empleo y contar con su hoja de vida actualizada en ape.sena.edu.co. Una vez registrados, podrán identificar el número de solicitud de la vacante de su interés e ingresar dicho código en el buscador de la plataforma. El SENA invita a los ciudadanos a consultar de manera permanente la plataforma, ya que las vacantes se actualizan constantemente y responden a la dinámica del mercado laboral.