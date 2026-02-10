Postúlese a las ofertas de empleo que trae el SENA
¿Estás buscando empleo en Bogotá? Accede a 619 vacantes laborales que trae el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a través de su Agencia Pública de Empleo (APE). Se trata de vacantes con perfiles que responden a las necesidades actuales del mercado y que se encuentran en alta demanda por parte de empresas en la capital del país.
Tipo de estímulo:
Empleo
Beneficios:
La oferta incluye cargos para personas con y sin experiencia laboral, así como oportunidades dirigidas a profesionales, técnicos, tecnólogos, auxiliares, operarios y perfiles del sector TIC. Este portafolio refleja el compromiso de la Entidad con la empleabilidad, la inclusión y el desarrollo productivo de la ciudad.
Actualmente, la Agencia Pública de Empleo del SENA en Bogotá concentra su mayor número de vacantes en los siguientes grupos:
- Personas sin experiencia: 161 oportunidades
- Profesionales: 119 oportunidades
- Técnicos y tecnólogos: 114 oportunidades
- Perfiles TIC: 102 oportunidades
- Auxiliares y operarios: 93 oportunidades
A estas se suman 28 vacantes internacionales y dos oportunidades dirigidas a personas con discapacidad.
Requisitos:
Para acceder a estas vacantes, los ciudadanos deben estar inscritos en la Agencia Pública de Empleo y contar con su hoja de vida actualizada en ape.sena.edu.co. Una vez registrados, podrán identificar el número de solicitud de la vacante de su interés e ingresar dicho código en el buscador de la plataforma.
El SENA invita a los ciudadanos a consultar de manera permanente la plataforma, ya que las vacantes se actualizan constantemente y responden a la dinámica del mercado laboral.
¿Cómo aplicar?
- Ingresar a ape.sena.edu.co.
- Registrar o actualizar la hoja de vida.
- Buscar la vacante de interés por número de solicitud o cargo.
- Validar requisitos y postularse.
Para más información, los ciudadanos pueden seguir las redes sociales de la Regional Distrito Capital o acercarse a los puntos de atención de la Agencia Pública de Empleo del SENA en Bogotá ubicado en la calle 65 #11-70.
Para acceder a las vacantes laborales del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) con su Agencia Pública de Empleo (APE), no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.