    Postúlese a las ofertas de empleo que trae el SENA

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Ciudadanos con funcionario del SENA Foto: SENA

    ¿Estás buscando empleo en Bogotá? Accede a 619 vacantes laborales que trae el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a través de su Agencia Pública de Empleo (APE). Se trata de vacantes con perfiles que responden a las necesidades actuales del mercado y que se encuentran en alta demanda por parte de empresas en la capital del país.

    Tipo de estímulo:

    Empleo

    Beneficios:

    La oferta incluye cargos para personas con y sin experiencia laboral, así como oportunidades dirigidas a profesionales, técnicos, tecnólogos, auxiliares, operarios y perfiles del sector TIC. Este portafolio refleja el compromiso de la Entidad con la empleabilidad, la inclusión y el desarrollo productivo de la ciudad.

    Actualmente, la Agencia Pública de Empleo del SENA en Bogotá concentra su mayor número de vacantes en los siguientes grupos:

    • Personas sin experiencia: 161 oportunidades
    • Profesionales: 119 oportunidades
    • Técnicos y tecnólogos: 114 oportunidades
    • Perfiles TIC: 102 oportunidades
    • Auxiliares y operarios: 93 oportunidades

    A estas se suman 28 vacantes internacionales y dos oportunidades dirigidas a personas con discapacidad.

    Requisitos:

    Para acceder a estas vacantes, los ciudadanos deben estar inscritos en la Agencia Pública de Empleo y contar con su hoja de vida actualizada en ape.sena.edu.co. Una vez registrados, podrán identificar el número de solicitud de la vacante de su interés e ingresar dicho código en el buscador de la plataforma.

    El SENA invita a los ciudadanos a consultar de manera permanente la plataforma, ya que las vacantes se actualizan constantemente y responden a la dinámica del mercado laboral.

    ¿Cómo aplicar?

    1. Ingresar a ape.sena.edu.co.
    2. Registrar o actualizar la hoja de vida.
    3. Buscar la vacante de interés por número de solicitud o cargo.
    4. Validar requisitos y postularse.

    Para más información, los ciudadanos pueden seguir las redes sociales de la Regional Distrito Capital o acercarse a los puntos de atención de la Agencia Pública de Empleo del SENA en Bogotá ubicado en la calle 65 #11-70.

    Para acceder a las vacantes laborales del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) con su Agencia Pública de Empleo (APE), no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

