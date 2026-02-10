‘Feria a tu Servicio’ regresa: Ciudad Bolívar recibe la primera este viernes 13 de febrero

Foto: Portal Bogotá.

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá regresa con la ‘Feria a tu Servicio’ en 2026 y el SuperCADE Móvil recorrerá 10 localidades para acercar soluciones reales, ahorrar tiempo y fortalecer la confianza ciudadana. Asiste este viernes 13 de febrero de 2026 a la ‘Feria a tu Servicio’ en el parque Santo Domingo de la localidad de Ciudad Bolívar. Y conoce las fechas y barrios que serán visitados entre febrero y noviembre de 2026. ¡Conoce los detalles aquí!

La estrategia busca transformar la frustración de las filas y los desplazamientos en soluciones inmediatas. Esta no es solo una feria de información; es una operación logística diseñada para resolver necesidades en sitio, fortaleciendo la confianza ciudadana a través de la efectividad y la empatía.

Desde 2024, Ferias a tu Servicio ha logrado más de 130.000 atenciones y ahorros superiores a los $1.500 millones, derivados de la reducción de desplazamientos y tiempos de espera. Este año, el Distrito retoma su despliegue territorial para garantizar que ningún bogotano tenga que cruzar la ciudad para acceder a sus derechos.

La ‘Feria a tu Servicio’ llega a Ciudad Bolívar este viernes 13 de febrero

La primera jornada de 2026 se realizará en Ciudad Bolívar, con un enfoque prioritario en orientación para los migrantes, conexión social (internet fijo gratis) y la articulación de más de 60 entidades para garantizar soluciones inmediatas.

“No llevamos solo trámites: llevamos un modelo de servicio que se mueve por la ciudad para cuidar el tiempo de la ciudadanía”, señaló Adriana Vargas Tamayo, Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

¿Qué podrán resolver los ciudadanos?

La feria estará organizada por Rutas de Servicio, un modelo de atención que permite orientar a la ciudadanía de manera ágil y ordenada según sus necesidades, facilitando la resolución de trámites y el acceso a servicios en un solo lugar:

Ruta de salud: vacunación, afiliaciones a EPS, pruebas gratuitas de VIH/Sífilis y certificación de discapacidad. Ruta migrante: Orientación con Migración Colombia, Cancillería y Centros Intégrate. Empleo y juventud: Postulación a vacantes laborales y acceso a becas de educación superior. Justicia y mujeres: asesoría jurídica y atención prioritaria a mujeres víctimas de violencia. Cuidado animal: valoración veterinaria y esterilización (Programa Salvando Patas). Trámites de ciudad: Sisbén, asesoría catastral, uso del suelo y conexión social (Internet para todos).

Además, la feria contará con espacios de bienestar y cuidado para la comunidad, como corte de cabello gratuito, talleres artísticos para niñas y niños y asesoría, huertas urbanas, reafirmando que el servicio público también es un espacio de encuentro, cuidado y diálogo con la ciudadanía.

Datos clave:

Fecha: viernes 13 de febrero de 2026.

Lugar: parque Santo Domingo, Ciudad Bolívar.

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Requisito: llevar documento de identidad (y carné de vacunación de mascotas si aplica).

Conoce cuándo llegará la Feria a tu Servicio a tu barrio en 2026

Febrero 13

Localidad de Ciudad Bolívar.

Lugar: Parque Santo Domingo.

Vocación: migración, conexión social y comunitaria.

Marzo 27

Localidad de Rafael Uribe Uribe.

Lugar: Parque Marco Fidel Suárez.

Vocación: mujer.

Abril 24

Localidad de Los Mártires.

Lugar: Parque Santa Fe.

Vocación: niñez e inclusión social.

Junio 26

Localidad de Bosa.

Lugar: Plazoleta La Alameda.

Vocación: cuidado del territorio.

Julio 17

Localidad de Barrios Unidos

Lugar: Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) María Goretti

Vocación: emprendimiento y desarrollo social

Agosto 21

Localidad de Chapinero

Lugar: Parque Desarrollo Pardo Rubio

Vocación: cuidado e integración social

Septiembre 18

Localidad de Tunjuelito

Lugar: Parque principal de Venecia

Vocación: comercio.

Octubre 16

Localidad de Usme.

Lugar: Plaza principal de Usme.

Vocación: ruralidad.

Noviembre 7

Localidad de Fontibón.

Lugar: Parque La Giralda.

Vocación: migrantes.

Noviembre 27