Así opera el pico y placa en Bogotá este martes 10 de febrero de 2026

Foto: Secretaría Distrital de Movilidad.

Conoce cómo aplica la medida de pico y placa en Bogota? este martes 10 de febrero de 2026. Estos son los horarios de la medida para vehículos particulares y taxis que pueden circular en la ciudad, según el calendario de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Agéndate y evita sanciones!

Vehículos particulares: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Taxis: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Horarios de la medida para vehículos particulares de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. y para taxis de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Recuerda que los usuarios que quieran ser exentos del pico y placa pueden registrarse en la página de la Secretaría Distrital de Movilidad y conocer el Pico y Placa Solidario, la modalidad con la que puedes pagar para usar tu vehículo en Bogota? sin ninguna restricción.

¡Ojo! No te dejes engañar con páginas falsas que ofrecen pico y placa solidario en Bogotá

El único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial.

¡La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) reitera que no tiene intermediarios ni otras páginas web autorizadas para realizar este trámite!