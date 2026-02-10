Recicladores de Bogotá hacen ‘plantón’ frente al Ministerio de Vivienda

Cientos de recicladores se tomaron desde esta madrugada la carrera Sexta, frente al Ministerio de Vivienda, en una protesta en la que reclaman una modificación al decreto 381, pues según ellos, este viola algunos de los derechos de los recicladores de oficio.

En la protesta, manifiestan que dicho decreto no les permite tener acceso al material aprovechable, lo que vulneraría su mínimo vital y que, además, el gobierno estaría incumpliendo los acuerdos a los que se llegaron el año pasado.

Según el Ministerio de Vivienda, en Colombia se encuentran registradas 962 organizaciones que reúnen alrededor de 68.100 recicladores de oficio, sujetos de especial protección constitucional, entre los cuales se encuentran madres cabeza de hogar, personas de la tercera edad y población migrante, entre otros.

Por lo pronto no hay paso vehicular por la carrera Sexta, lo que complica el tránsito de vehículos en el centro de la ciudad.