Barrios de Kennedy, Bosa y más localidades en Bogotá, tienen con cortes de agua este martes 10 de febrero

Foto: Acueducto de Bogotá

Este martes 10 de febrero de 2026 hay cortes de agua en Bogota? por obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) que buscan mejorar el suministro del agua en las localidades. Por ello conoce en qué zonas se presentarán estos cortes.

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Barrios de Bogotá con cortes de agua este martes 10 de febrero de 2026

Localidad de Kennedy

Cooperativa de Suboficiales, Marsella, Hipotecho, Pio X, Provivienda Oriental, La Igualdad, Las Américas, Portal de Techo, Villa Claudia, Carvajal, Fundadores, Villa Verónica, Milenta, El Ferrol, Aloha, Villa Adriana, C.C. Plaza de Las Américas, Clínica de Occidente, Parque Mundo Aventura. De la Calle 6 a la Avenida 1 de Mayo, entre la Avenida Carrera 68 a la Avenida Boyacá. Desde las 10:00 a.m. hasta por 4 horas. Debido a Verificación macromedidor.

Localidad de Ciudad Bolívar

Santa Viviana, Santo Domingo, Mirador, Corinto. De la Calle 67A Sur a la Calle 75C Sur, entre la Carrera 74C a la Carrera 78H. Desde las 10:00 a.m. hasta por 9 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.

Localidad de Santa Fe y Mártires

La Estanzuela, San Antonio, Restrepo, Olaya, Quiroga. De la Avenida Calle 6 a la Calle 36 Sur, entre la Avenida Caracas a la Avenida Carrera 27. Desde las 9:00 a.m. hasta por 12 horas. Debido a Cambio de válvula.

Localidad de Chapinero

Palermo. De la Calle 45 a la Calle 48, entre la Carrera 15 a la Carrera 20C. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Cambio de hidrante.

Chapinero Alto. De la Calle 45 a la Calle 50, entre la Carrera 3 a la Carrera 6. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.

Localidad de Bosa

Bosa Centro, Bosa La Estación. De la Carrera 75A a la Carrera 80, entre la Calle 57 a la Calle 65H. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Cierre a terceros.

Barlovento, Nuevo Chile, Olarte, Olarte (área comercial e industrial), Portal del Sur de TransMilenio, Rincón de La Valvanera, Santa Rita, Surbana. De la Carrera 71B a la Carrera 73D Bis B, entre la Avenida Calle 57R a la Calle 53A Bis Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.

Localidad de San Cristóbal

Los Libertadores. De la Calle 56 Sur a la Calle 60 Sur, entre la Transversal 13C Este a la Transversal 14C Este. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Empates redes acueducto.

Yomasa, Juan Rey (La Paz), Juan Rey Sur. De la Carrera 11C Este a la Carrera 15 Este, entre la Calle 75B Sur a la Calle 69 Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Empates redes acueducto.

La Gloria Oriental, Villa del Cerro, Paraíso, Santa Rita Sur Oriental, Arrayanes, Villabel, Canadá o Güira. De la Calle 41B Sur a la Calle 47 Sur, entre la Carrera 9 Este a la Transversal 3D Este. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Empates redes acueducto.

Localidad de Ciudad Bolívar

Lucero del Sur, La Alameda. De la Transversal 17 a la Carrera 17G, entre la Diagonal 64A Bis Sur a la Calle 69 Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.

Localidad de Usaquén

Santa Bárbara Occidental. De la Carrera 15A a la Carrera 45, entre la Calle 116 a la Calle 127. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Instalación de válvula.

Localidad de Suba

Casa Blanca Suba Urbano. De la Carrera 52 a la Carrera 107, entre la Calle 235 a la Calle 240. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Empates redes acueducto.