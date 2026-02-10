Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este martes 10 de febrero

Foto: Alcaldia Mayor de Bogotá

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este martes 10 de febrero de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!

Según el reporte del IDIGER se espera este martes 10 de febrero en Bogotá:

En la madrugada se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

La temperatura mínima estimada es de 11 °C

Para la mañana se espera cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

Durante la tarde se espera cielo entre mayor a parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

La temperatura máxima estimada es de 20 °C.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.