Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este martes 10 de febrero
Foto: Alcaldia Mayor de Bogotá
En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este martes 10 de febrero de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!
Según el reporte del IDIGER se espera este martes 10 de febrero en Bogotá:
- En la madrugada se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.
- La temperatura mínima estimada es de 11 °C
- Para la mañana se espera cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.
- Durante la tarde se espera cielo entre mayor a parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.
- La temperatura máxima estimada es de 20 °C.
¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?
En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.
- Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa
- En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice ‘Otros mapas’ y selecciona el que dice ‘Lluvias’.
- Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
- Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.