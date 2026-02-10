Bogotá refuerza la vacunación y las acciones de prevención contra la fiebre amarilla en 2026

Foto: Secretaría Distrital de Salud

La ciudad mantiene activa una amplia oferta de vacunación dirigida a población priorizada y a personas viajeras, así como la entrega del carné internacional de vacunación en puntos estratégicos de la ciudad.

Vacunación para población priorizada

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) informa que la vacunación contra la fiebre amarilla para gestantes y personas mayores de 60 años se realiza exclusivamente en puntos de atención autorizados, los cuales cuentan con valoración médica y acompañamiento especializado para garantizar una aplicación segura.

Consulta haciendo clic aquí, los puntos habilitados para vacunación en Bogotá y sus ubicaciones.

Puntos de entrega del carné internacional de vacunación

Las personas que requieran el carné internacional de vacunación contra la fiebre amarilla, documento exigido para el ingreso a algunos países, pueden realizar el trámite en los siguientes puntos de la ciudad:

Terminal de Transporte de Bogotá sede El Salitre: Diagonal 23 # 69-11, entrada puerta uno, Módulo 4, local 416.

Terminal de Transporte de Bogotá sede Sur: Autopista Sur – Calle 57Q # 75F-82, segundo piso (entrada peatonal).

Aeropuerto Internacional El Dorado: Avenida El Dorado # 103-09, segundo piso, entrada 5, al lado de la DIAN.

Se recomienda realizar este trámite con antelación y contar previamente con la aplicación de la vacuna.

Oferta de vacunación para población viajera

Para la población viajera nacional, la vacuna contra la fiebre amarilla está disponible para niñas y niños desde los 9 meses hasta personas de 59 años, en más de 200 puntos de vacunación habilitados en toda la ciudad.

¡Consulta haciendo clic aquí!

Se recuerda la importancia de aplicarse la vacuna mínimo 10 días antes del viaje, especialmente si el destino se encuentra en zonas endémicas del país como la Amazonía, la Orinoquía, los Llanos Orientales o el Magdalena Medio.

El Distrito invita a la ciudadanía a planear sus viajes con tiempo, informarse por los canales oficiales y hacer de la prevención una acción clave para el cuidado individual y colectivo.