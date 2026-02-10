Juliana Gómez Peláez asume como nueva Directora Ejecutiva de Invest in Bogotá

Foto: Invest in Bogotá.

La Junta Directiva de Invest in Bogotá —integrada por representantes de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), delegados de la Administración distrital y miembros independientes— eligió a Juliana Gómez Peláez como nueva Directora Ejecutiva de la agencia de promoción de inversión de la ciudad.

Gómez Peláez, quien asume el cargo a partir de este lunes 9 de febrero de 2026, es administradora de Empresas, especialista en Marketing, MBA y magíster en Sostenibilidad y Economía Circular. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en consultoría estratégica, asuntos corporativos y gubernamentales, inversión extranjera y comercio internacional. Cuenta con una sólida trayectoria en Colombia y América Latina, tanto en el sector público, como en el privado.

A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones de alta dirección en organizaciones de alcance nacional e internacional. Recientemente, se desempeñó como directora senior en FTI Consulting, firma global de consultoría estratégica especializada en gestión de crisis, reputación, asuntos corporativos y regulatorios.

“Asumo la Dirección Ejecutiva de Invest in Bogotá con profundo respeto por los 20 años de trayectoria de esta agencia y con la convicción de construir sobre el camino avanzado. Contribuiré con una mirada estratégica, colaborativa y orientada a resultados, alineada con los objetivos institucionales y el propósito público que nos convoca”, afirmó.

Previamente fue vicepresidenta de Inversión Extranjera en ProColombia, así como gerente de Inversión Extranjera Directa para Norteamérica y el Caribe, e igualmente para las Américas y el sector Servicios en la misma organización. Allí lideró estrategias de atracción de inversión en mercados clave y coordinó iniciativas de alto impacto para el desarrollo económico del país.

“Creo firmemente en el valor del trabajo articulado y en equipo como motor para seguir posicionando a Bogotá-Región como un destino confiable y competitivo para la inversión, los negocios y los eventos de clase mundial”, agregó.

El perfil de Juliana Gómez Peláez se distingue por su capacidad de articulación público-privada, una visión estratégica con enfoque en sostenibilidad y gestión orientada a resultados. Su experiencia en atracción de inversión y desarrollo económico sostenible contribuirá a fortalecer el rol de Invest in Bogotá como actor clave en la competitividad, el crecimiento y la proyección internacional de la ciudad-región.

Acerca de Invest in Bogotá

Invest in Bogotá es una alianza público-privada entre la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y el Distrito Capital, y su propósito es facilitar la inversión internacional, atraer reuniones y eventos de clase mundial y articular el ecosistema de emprendimiento de alto impacto para contribuir al desarrollo socioeconómico, la competitividad y la calidad de vida de Bogotá-Región, posicionándola como el destino preferido para hacer negocios en América Latina.