Suspenden actividad de fundición a tres empresas en Soacha por contaminación del aire

Foto: CAR

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso medidas preventivas a tres fundidoras que estaban operando hornos sin los respectivos permisos ambientales, generando afectaciones al aire en la vereda La Chacua, municipio de Soacha.

“La afectación principal y directa es al recurso aire por no cumplir con los parámetros ambientales. La medida tiene como objetivo la suspensión inmediata”, dijo el director de la regional de Soacha, César Augusto Rico Mayorga.

En el marco de los 65 años cumpliéndole al territorio, dentro de la visita técnica se lograron establecer presuntas infracciones a normas ambientales que generan emisiones atmosféricas a través de hornos; además, no se brindó información sobre la capacidad de fundición por día.

En una de las empresas verificadas, el horno no cuenta con chimenea ni con un sistema de control de emisiones que reduzca las concentraciones de material particulado, ni de los diferentes gases que se producen en la combustión.

Con respecto al horno de otra de las empresas sancionadas, el humo producto de la combustión sale hacia un sistema de control de emisiones artesanal que funciona aumentando el caudal de la emisión por un sistema tipo ciclón; este tiene una velocidad menor en el centro, lo que provoca el sedimento del material particulado y permite una salida de las emisiones en la parte superior por una chimenea artesanal, sin una forma geométrica definida y compuesta por tambores metálicos usados que presentan fisuras.

La tercera empresa sancionada estaba operando hornos sin demostrar cumplimiento normativo: no presentó resultados que verifiquen la calidad del aceite usado consumido, no acreditó capacidad de producción, no contaba con permiso de emisiones atmosféricas e incurrió en el incumplimiento de mediciones obligatorias de contaminantes y el manejo inadecuado de residuos peligrosos.

No obstante, se presume que las capacidades de los hornos están entre dos y tres toneladas diarias por parte de las tres empresas fundidoras, lo que indica que se requeriría permiso de emisiones.

“No cuentan con permisos de emisiones atmosféricas, como tampoco con registro como generador de residuos peligrosos”, señala el informe técnico de la Corporación.

El incumplimiento de la medida preventiva impuesta será causal de agravación de la responsabilidad en materia ambiental.