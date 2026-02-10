Conozca la Línea 110 para la recolección de residuos como colchones, muebles viejos y otros de gran tamaño en Bogotá

Foto: UAESP

Los bogotanos y las bogotanas que requieran sacar de su vivienda o comercio, elementos de gran tamaño como escombros, madera, muebles, tejas y colchones, entre otros, pueden solicitar su recolección por medio de la Línea 110. ¡No los dejes abandonados en el espacio público y calles de Bogotá!

Cuando el usuario llama a la Línea 110 o acude al Centro de Atención al Usuario del operador de aseo en su zona, un operario de la empresa realiza la visita para verificar el tamaño y costo por la disposición adecuada de los residuos.

El valor se define entre el operador de aseo y el usuario y si este acepta se procede con el servicio de recolección que garantiza la disposición adecuada de estos elementos. El monto se puede cancelar directamente o a través de la factura del servicio de aseo, la decisión es del ciudadano.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) invita a la ciudadanía a usar los canales disponibles para la recolección de residuos de gran tamaño, como partes involucradas en el proceso del servicio de aseo de la ciudad, y que también tienen responsabilidad frente al destino que se dé a estos residuos.

¿Qué acciones puedo realizar para ayudar a la limpieza de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa?

Si te encuentras en la calle una servilleta, un papel o cualquier otro residuo puedes levantarlo y llevarlo contigo hasta la caneca más cercana. No te vayas del parque hasta encontrar y levantar las heces de tu mascota. Apaga el cigarrillo y cárgalo hasta encontrar una caneca o cesta, en la que puedas arrojarlo. Guarda el papelito del dulce o golosina en tu bolsillo y no lo botes por ningún motivo a la calle. Con esto no solo ayudas a mantener las calles limpias, si no que evitas taponamientos de redes de alcantarillado durante las épocas de lluvias. El chicle lo puedes guardar en tu bolso o billetera envuelto en una servilleta para luego arrojarlo en la caneca o cesta. Separa correctamente los residuos desde tu hogar.

En Bogotá cada semana hay ‘Ecopuntos’ que recorren las localidades. Se trata de cajas estacionarias en las que puedes hacer disposición gratis de muebles viejos, colchones, tejas, otros elementos voluminosos y escombros. Ingresa haciendo clic aquí y consulta la programación.

También puedes ayudar a reportar puntos críticos a través de los canales oficiales, para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.