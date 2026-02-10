Con la Cinemateca de Bogotá  disfrute gratis de la exposición de arte ‘Umbrales’ hasta el 15 de febrero

Foto: Idartes.

La Cinemateca de Bogotá invita a la ciudadanía a visitar la exposición de arte ‘Umbrales’, proponiendo un tránsito que desplaza la experiencia hacia territorios de intimidad y concentración. ¡Conoce los detalles y asiste hasta el 15 de febrero de 2026!

Este espacio acoge obras de arte que se activan en condiciones particulares de escucha y contemplación, generando atmósferas donde lo sensible se percibe de manera más directa. Al extenderse, la exposición se fragmenta y se transforma, creando lugares de recogimiento en los que la relación con la obra se vuelve más íntima y atenta.

Disfruta de la exposición en la Sala E de la Cinemateca de Bogotá hasta el 15 de febrero del 2026. La Sala E mantendrá un horario al público de martes a viernes de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. y fines de semana y festivos de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

Artista