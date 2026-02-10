Consulte las zonas y barrios de Bogotá, Cajicá, Chía y Funza con cortes de luz este martes 10 de febrero
Foto: Enel Colombia
Este martes 10 de febrero de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Cajicá, Chía y Funza en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá y municipios aledaños con cortes de luz el martes 10 de febrero de 2026
Localidad de Puente Aranda
Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. Carrera 30 a carrera 32 entre calle 8 a calle 10 – Barrio Pensilvania.
Localidad de Rafael Uribe Uribe
Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. Carrera 3 a carrera 5 entre calle 53 Sur a calle 56 Sur – Barrio La Paz.
Localidad de Suba
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Carrera 66 a carrera 69 entre calle 111 a calle 113 – Barrio Julio Flórez.
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. Carrera 69A a carrera 71A entre calle 100 a calle 102 – Barrio Santa Rosa.
Localidad de Teusaquillo
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Carrera 61 a carrera 65 entre calle 21 a calle 23 – Barrio Ciudad Salitre Sur Oriental.
Localidad de Usaquén
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Carrera 18 a carrera 20 entre calle 99 a calle 101 – Barrio Santa Bibiana.
Localidad de Usme
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Calle 136 Sur a calle 138 Sur entre carrera 0 Este a carrera 2 Este – Barrio Olarte.
Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este 10 de febrero
Municipio de Cajicá, en Cundinamarca
Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:45 p. m. Vereda Chuntame – Municipio de Cajicá.
Municipio de Chía, en Cundinamarca
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. Carrera 12 a carrera 15 entre calle 16 a calle 19 – Municipio de Chía.
Municipio de Funza, en Cundinamarca
Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Calle 11 a calle 13 entre carrera 28 a carrera 30 – Municipio de Funza.
Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Vereda Siete Trojes – Municipio de Funza.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.