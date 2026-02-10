Consulte las zonas y barrios de Bogotá, Cajicá, Chía y Funza con cortes de luz este martes 10 de febrero

Foto: Enel Colombia

Este martes 10 de febrero de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Cajicá, Chía y Funza en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá y municipios aledaños con cortes de luz el martes 10 de febrero de 2026

Localidad de Puente Aranda

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. Carrera 30 a carrera 32 entre calle 8 a calle 10 – Barrio Pensilvania.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. Carrera 3 a carrera 5 entre calle 53 Sur a calle 56 Sur – Barrio La Paz.

Localidad de Suba

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Carrera 66 a carrera 69 entre calle 111 a calle 113 – Barrio Julio Flórez.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. Carrera 69A a carrera 71A entre calle 100 a calle 102 – Barrio Santa Rosa.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Carrera 61 a carrera 65 entre calle 21 a calle 23 – Barrio Ciudad Salitre Sur Oriental.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Carrera 18 a carrera 20 entre calle 99 a calle 101 – Barrio Santa Bibiana.

Localidad de Usme

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Calle 136 Sur a calle 138 Sur entre carrera 0 Este a carrera 2 Este – Barrio Olarte.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este 10 de febrero

Municipio de Cajicá, en Cundinamarca

Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:45 p. m. Vereda Chuntame – Municipio de Cajicá.

Municipio de Chía, en Cundinamarca

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. Carrera 12 a carrera 15 entre calle 16 a calle 19 – Municipio de Chía.

Municipio de Funza, en Cundinamarca

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Calle 11 a calle 13 entre carrera 28 a carrera 30 – Municipio de Funza.

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Vereda Siete Trojes – Municipio de Funza.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: